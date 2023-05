Dimensionamento scolastico: M. Meloni (PD) interroga Valditara

30 maggio 2023. Il Senatore del PD Marco Meloni ha presentato una interrogazione urgente al Ministro dell’Istruzione relativamente alla questione del dimensionamento scolastico; che ha visto, in sede di Conferenza Unificata, resistenze anche da parte di Regioni guidate da partiti che appartengono alla maggioranza di governo; Sardegna compresa.

«Con la riforma della rete scolastica introdotta dalla legge di bilancio ci sarà una enorme concentrazione di sedi sotto un’unica dirigenza. Questo renderà inevitabilmente più difficoltoso per Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi svolgere il loro ruolo; inoltre, porterà gradualmente alla chiusura dei plessi, procurando gravi danni all’offerta formativa e comprimendo il diritto allo studio dei ragazzi».

La risposta di Meloni a Valditara

Al Ministro Valditara che nei giorni scorsi ha definito la riforma in linea con i vincoli europei per l’attuazione del PNRR, il parlamentare dem risponde: «L’Ue chiede di riorganizzare il sistema scolastico, ma non sta scritto da nessuna parte che il modo per farlo è ridurre le autonomie in conseguenza del calo demografico: questo parametro è stato semplicemente utilizzato dal Governo per giustificare i tagli».

Il Senatore sardo esprime preoccupazione soprattutto per la sua regione.

«La Sardegna è agli ultimi posti in Europa per dispersione scolastica e in Italia è la penultima regione per giovani laureati. A ciò si aggiungano i preoccupanti episodi di spopolamento che nei prossimi decenni vedranno scomparire interi paesi. E’ evidente che ci sarebbe bisogno di un potenziamento, mentre questo è un vero e proprio ridimensionamento che in Sardegna avrà effetti gravissimi».

«Chiedo quindi al Ministro perché il calo demografico sia stato utilizzato come criterio per ridurre le autonomie e non invece come base per ripensare ai modelli di didattica, immaginando sedi più piccole, sperimentando al contempo un’offerta educativa di qualità e strategie per favorire la residenzialità nelle aree interne. Ma soprattutto come intende garantire che i ragazzi sardi possano godere del diritto allo studio pienamente e in modo uguale rispetto ai coetanei nelle altre regioni, anche considerando che è compito della Repubblica rimuovere gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, come previsto dal nuovo articolo 119 della Costituzione» conclude il Senatore Meloni.

