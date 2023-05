Dichiarazione di Silvio Lai

“L’AD di ITA ha dato ottime notizie sullo sviluppo del traffico aereo turistico nei prossimi due anni in Italia. Ma anche sulla crescita di fatturato e utile da parte dell’azienda in procinto di essere acquisita da Lufthansa. Sarebbe sbagliato se proseguisse a guardare al solo bacino del personale ex Alitalia e non anche a quello di Air Italy, ex Meridiana”. Lo afferma Silvio Lai, deputato Dem della commissione bilancio che ha presentato qualche tempo fa una interrogazione ai ministri del lavoro Calderone e al ministro dei trasporti Salvini.

“ITA deve garantire discontinuità totale da Alitalia e non può limitarsi ad attingere al bacino dell’ex compagnia di bandiera ed è opportuno. Almeno per il personale di bordo. Per i piloti serve certamente una formazione specifica sugli aerei ITA differenti da quelli di Air Italy che si renda evidente che non ci sono differenze. Sul mercato non si è fatta distinzione acquisendo senza preferenze le professionalità. Oltre che ingiusto nei confronti di quella che è stata la seconda compagnia italiana. Sarebbe anche poco intelligente sul fronte della possibile infrazione europea, alla quale deve guardare il ministro Giorgetti che ne detiene le quote azionarie,”

“Ma sono soprattutto i ministri del lavoro e dei trasporti, casualmente sarda la prima e lombardo il secondo, proprio le regioni dove è concentrato il personale ex Air Italy, a dover tutelare i lavoratori che, a differenza di quelli di ITA non hanno più la copertura della cassa integrazione.”

“I numeri di cui siamo a conoscenza vanno evidentemente in direzione opposta e per questo chiederemo che i ministri, prima di tutto quello del lavoro, ne rispondano in Parlamento se vi è o vi è stata una mancata vigilanza”.