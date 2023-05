Dal 19 al 27 maggio sarà “Primavera d’Arte in Centro Cavour

Il CCN Centro Cavour presenta “Primavera d’Arte in Centro Cavour”. In atto interventi e attività utili ad animare il centro di Sassari “Dopo il grande successo di Monumenti Aperti e in concomitanza con la Cavalcata per ribadire la nostra convinta presenza al fianco della nostra amata città”.

L’Associazione CCN Centro Cavour scende ancora una volta in campo al fianco ed a sostegno della sua città. Decisa, ancora una volta e nonostante complicazioni e complessità, a valorizzare Sassari e il suo centro storico. Come? Proponendo un’altra delle sue ormai consuete attività in formato intervento, impatto zero sull’esistente ma impattati (in positivo) sullo scorrere del tempo e sul vivere lo spazio cittadino. Dal 19 al 27 maggio in via Cavour sarà infatti “Primavera d’Arte in Centro Cavour“, evento in formato mostra che sarà ospitato negli storici androni degli antichi palazzi della via, che sarà inaugurato il giorno prima della Cavalcata Sarda e proseguirà poi per l’intera settimana a seguire.

Una mostra collettiva

Una mostra collettiva, diffusa e varia di vari artisti locali, declinata (per ora) in fotografia e pittura che avrà come sfondo l’atmosfera creata da mura e spazi di palazzi ottocenteschi come quello Pilo, Frau, Calvia, Multineddu e Demurtas. Luoghi che ospiteranno fra gli altri le foto di Aldo Salaris, Daniela Piras, Frankie Fancello, Marcello Dongu, Marcello Seddaiu, Roberto Deaddis, Stefania Porcheddu, Vittorio Coccheddu e Michele Sassu (Street photography della Sardegna) oltre ai quadri dei pittori Gemma Macciocu (acquerelli e opere a tecnica mista)e Matteo Fenu. Insieme a loro anche Vittoria Nieddu con la sua arte materica e Sabrina Salis, artista poliedrica che dipinge “A occhi chiusi” utilizzando solo le mani, realizzando opere simboliche, polimateriche con tecniche differenti suggerite dall’ispirazione del momento in cui vengono realizzate.

advertisement

Le parole del presidente dell’Associazione CCN Centro Cavour

“Sollevare le serrande la domenica, giorno della Cavalcata Sarda, rappresenta indubbiamente un costo per i commercianti della zona. Costo che si somma a quelli della quotidiana gestione in un contesto grato da contingenze varie che non è purtroppo facile per nessuno. Sassari durante Monumenti Aperti ha messo in mostra una grande fame di cultura e socialità. L’obiettivo è provare a dare un ulteriore e importante segnale alla città e ai suoi abitanti. Noi apriremo, e come CCN Centro Cavour ci auguriamo che raccolgano l’invito i nostri associati, gli altri CCN e i vari imprenditori del centro storico sassarese. Non una imposizione, giammai: piuttosto un invito a far capire a tutti che noi ci siamo, che abbiamo bisogno di attenzione e di sostegno da parte di tutti. Ma che ci siamo, che siamo imprenditori e che sanno rimboccarsi le maniche e che vogliamo fare la nostra parte. Vogliamo trasformare una possibile criticità in una occasione per conquistare il cuore di qualcuno che all’hinterland o dal resto dell’Isola viene in città per la sfilata dei costumi” spiega Gavino Macciocu, presidente dell’Associazione e titolare dell’omonimo negozio cittadino.