CUS Sassari – CUS Torino

Al termine di una partita gagliarda e intensa, il CUS Sassari batte 80-61 il CUS Torino, ma non basta per ottenere il pass per Camerino: in virtù del 92-66 dell’andata i piemontesi vincono la doppia sfida con un aggregato di 153-146.

Nei minuti iniziali del match parte bene il CUS Sassari che con i punti di Sanna si porta subito sul 17-9. Pietra e Marangon si caricano sulle spalle l’attacco ospite e il CUS Torino accorcia -1: 22-21. Il match prosegue in equilibrio e i primi 10’ terminano con i rossoblù avanti 25-22.

Nel secondo quarto Chessa e Sanna firmano il secondo allungo del CUS Sassari, che vola sul +9: 32-23. Pietra e Petitti, in virtù del risultato dell’andata, permettono a Torino di amministrare il vantaggio (34-28) e dopo la tripla di Dell’Erba, la squadra va all’intervallo avanti 41-34.

Al ritorno dagli spogliatoi i ragazzi di coach Sabbiani stringono le maglie in difesa e trascinati dai canestri di Akoua e Petitti si portano sul 42-48. Dell’Erba e Cecchini sbloccano Sassari, che trova il vantaggio prima della fine del terzo quarto: 54-51 al 30’.

Nel quarto e decisivo quarto periodo Sanna è scatenato e porta il CUS Sassari sul +11: 66-55. L’ex giocatore della Dinamo Sassari è una vera e propria spina nel fianco per la difesa piemontese e segna con continuità, poi la tripla di Chessa vale il +19: 74-55. Loru sblocca Torino, ma l’inerzia del match è tutta nelle mani di Sassari che con Chessa si porta sul +20: 77-57. Negli ultimi 2’ Loru e Porcella trovano i canestri decisivi che valgono il definitivo 80-61.

Il CUS Sassari esce tra gli applausi con la consapevolezza di aver dato il 100% in tutte le 4 partite disputate e si proietta con tanta fiducia al 2024.

CUS Sassari: Obino, Ruiu, Biolchini 4, Chessa 10, Palazzi 4, Campus 2, Fadda 1, Demuru 8, Sanna L. 34, Dell’Erba 12, Cecchini 3, Manca 2. Allenatore: Gianni Sanna

CUS Torino: Akoua 7, Conti 11, Porcella 2, Petitti 9, Marangon 3, Galliera Ricci 5, Loru 10, Pietra 13. Allenatore:

