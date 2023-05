CTM sarà 100% elettrico

Cagliari è stata selezionata come una delle 13 città europee. Aderenti al prestigioso programma Clean Bus Project. Insieme ad Amsterdam, Barcellona, Bologna, Colonia, Copenaghen, Eindhoven, Goteborg, Londra, Madrid, Munster, Parigi, Sofia e Varsavia. Un’iniziativa che rientra nell’ambito della Clean Bus Deployment Iniziative della Commissione Europea per avvicinare città che intendono. Introdurre modalità di trasporti sostenibili, quali autobus elettrici, ibridi e filobus, autobus a idrogeno.

Questo rilevante evento ha coinvolto esperti provenienti da tutto il mondo che hanno visitato Cagliari per un incontro e per le visite tecniche del Trolleybus Committee di Bruxelles, la divisione del Comitato Bus della UITP, l’Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici.

Cagliari vanta una rete filoviaria estesa per 52 chilometri che è stata oggetto di grande interesse da parte dei partecipanti, i quali si sono concentrati sui nuovi modelli elettrici, tra cui gli e-bus appena acquistati da CTM da 6 metri, dotati di pantografo. Inoltre, i visitatori hanno avuto modo di apprezzare la ricarica veloce a Quartu Sant’Elena sulla linea 40. La sottostazione di ricarica presente al capolinea della linea estiva 5ZE al Poetto di Cagliari. Permette a filobus da 12 metri totalmente elettrici, di ricaricarsi velocemente e viaggiare con le aste abbassate in prossimità del litorale, prolungando il percorso della linea senza bisogno di aggiungere infrastrutture.

Nel corso delle visite tecniche, i rappresentanti delle commissioni hanno discusso le best practices sulla riconversione energetica. Focalizzandosi sull’analisi delle soluzioni implementate da CTM per la riduzione delle emissioni di gas serra nell’ambito del trasporto pubblico locale. Si sono confrontati sulle tecnologie utilizzate per la riconversione energetica e sui processi di miglioramento della sostenibilità del trasporto pubblico.

Il Sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana di Cagliari, Paolo Truzzu, insieme al Presidente di CTM Spa Carlo Andrea Arba e all’Assessora alla mobilità del Comune di Quartu Sant’Elena Barbara Manca, hanno dato il benvenuto ai rappresentanti delle due commissioni e hanno avuto l’opportunità di approfondire tematiche inerenti il trasporto pubblico locale.

Anche il Sindaco Paolo Truzzu ha elogiato il trasporto pubblico locale della città, il piano di rinnovo della flotta di CTM verso l’elettrico grazie ai finanziamenti del PNRR alla città di Cagliari e alla Città metropolitana per circa 126 milioni di euro. Il Sindaco Truzzu ha inoltre evidenziato il finanziamento da parte del Comune di Cagliari di circa 1.500.000 di euro a favore dei cittadini. Per contribuire al 90% della spesa per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Yussup Khassiev, il Manager UITP del Comitato Filobus ha dichiarato:

“Il 38° meeting del Comitato Filobus dell’UITP che si è svolto dal 3 al 5 maggio a Cagliari ha riunito circa 30 esperti provenienti da tutto il mondo. Hanno contribuito a portare avanti discussioni approfondite sulle sfide più urgenti del settore.

Le ultime tecnologie, come i filobus a ricarica In Motion, rispondono alla richiesta pubblica di migliori alternative ambientali e post-fossili. Lo sviluppo della tecnologia delle batterie ha permesso al filobus di diventare una soluzione valida nella strategia di elettrificazione delle città. Durante questi due giorni abbiamo avuto interessanti discussioni e una visita tecnica alla rete di trasporto pubblico del CTM.

A nome dell’UITP e dell’intera comunità Trolleybus vorremmo ringraziare i membri del Comitato filobus dell’UITP per il loro grande sostegno al settore e soprattutto CTM per aver organizzato un programma così eccellente!”

Umberto Guida, Capo delle Strategie di Progetto dell’UITP ha commentato:

“Ospitando i workshop dei due progetti finanziati dalla UE, CBEP (Clean Bus Europe Platform) and eBRT2030 (su bus ad alte prestazioni). Cagliari continua la sua vocazione alla ricerca di soluzioni innovative per il TPL iniziate già nel 2013 col progetto ZeEUS”.

Conclude il Presidente di CTM Carlo Andrea Arba. “Insieme al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale Bruno Useli, al nostro rappresentante nella Trolleybus Committee Luigi Di Stasio. A tutto il personale coinvolto siamo stati orgogliosi di mostrare il piano di riconversione energetica iniziato e le nostre tecnologie di ricarica breve con il pantografo. Abbiamo apprezzato la considerazione ricevuta da parte delle due commissioni tecniche e continuiamo nel nostro percorso di riconversione energetica verso l’elettrico”.

