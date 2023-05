Open week al CPIA 2 di Serramanna: riprendere gli studi è possibile

In ogni plesso verrà presentato il CPIA n. 2 e i percorsi che offre corsi di Alfabetizzazione di italiano per stranieri; percorsi di Licenza media (tre anni in uno) e primi due anni della Scuola Secondaria (con possibilità di fare due anni in uno). Offre anche corsi di lingue straniere: inglese, francese e spagnolo (non in tutte le sedi) e corsi di informatica.

Durante l’Open week infatti verrà presentato il Programma Erasmus+ 2023 – un vanto per il CPIA 2 Serramanna perché l’unico in Sardegna ad essere stato attivato per gli alunni/e e non solo per i docenti.

Durante gli incontri non solo verrà presentato il progetto quinquennale a cui in CPIA ha aderito ma verrà data voce ai partecipanti di alcuni plessi del territorio che racconteranno la loro esperienza.