Cortina d’Ampezzo: Casa Genesis apre per la prima volta al pubblico con un evento dedicato al territorio ampezzano

Sabato 17 e domenica 18 giugno va in scena “Terra”; il secondo appuntamento del ciclo di eventi alla riscoperta delle origini della cucina tra attività en plein air e momenti all’insegna dell’enogastronomia

Cortina d’Ampezzo (BL), 16 maggio 2023 – Sabato 17 e domenica 18 giugno ritorna “Casa Genesis”; l’inedito progetto ideato da Chef Riccardo Gaspari e Ludovica Rubbini –

proprietari dell’azienda agricola SanBrite di Cortina d’Ampezzo (BL) – per far vivere Genesis tutto l’anno, con un evento estivo dedicato alla scoperta del territorio ampezzano.

“Terra” è il tema dell’evento le cui attività, dedicate alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e culturali d’Ampezzo, rievocano alcune delle più antiche usanze locali. Per l’occasione, i fondatori del progetto hanno deciso di aprire al pubblico la possibilità di partecipare gratuitamente agli eventi in programma; per rendere omaggio all’impegno e alla dedizione che da sempre contraddistingue gli abitanti di Cortina nella preservazione del territorio.

Dichiarazioni

“Vogliamo dare la possibilità a tutta la comunità di Cortina di partecipare liberamente al secondo appuntamento di Casa Genesis; per ringraziarli di tutto quello che quotidianamente fanno per la cura e la valorizzazione del nostro territorio.

Ci sembrava doveroso coinvolgere anche i cittadini in occasioni uniche di convivialità alla scoperta delle ricette storiche locali e delle tradizioni culturali che vengono tramandate da generazioni”, commentano Riccardo Gaspari e Ludovica Rubbini.

Attività immersive e rigenerative

Nel corso delle due giornate i partecipanti saranno invitati a vivere attività immersive e rigenerative insieme a ospiti originari del territorio ampezzano per scoprire le usanze e le pratiche locali più antiche. Le danze si apriranno alle 18:00 con un aperitivo al ristorante SanBrite – 1 stella Michelin e la Stella Verde – cui seguirà, alle 19.30, una cena in fienile a cura delle donne ampezzane, custodi di molte ricette simbolo del territorio.

La giornata di domenica inizia alle 8:15 con la colazione a El Brite de Larieto e prosegue con l’incontro delle 9:00 con i Regolieri, i capifamiglia discendenti dall’antico ceppo ampezzano che amministrano il patrimonio comunitario secondo i Laudi, le antiche leggi approvate dall’assemblea costituita dai capifamiglia.

La mattinata prosegue alle 9:30 quando gli ospiti saranno protagonisti del Curadizo, un’antica usanza che verrà riproposta coinvolgendo gli ospiti dell’evento nella pulizia dei pascoli dai detriti arrivati a valle dopo lo scioglimento delle nevi, per permettere al bestiame di pascolare nei mesi successivi. Si prosegue alle 11:30 con l’incontro con un apicoltore che porterà gli ospiti alla scoperta del mondo delle api, mentre alle 12:30 seguirà una deliziosa merenda del contadino in malga.

Informazioni

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico e le attività sono fruibili gratuitamente.

Il programma definitivo del secondo appuntamento di “Casa Genesis” è disponibile al seguente link: https://www.genesis-cortinadampezzo.events.

Per info e prenotazioni è possibile scrivere una mail al seguente indirizzo: genesis@sanbrite.it; tel.: 0436863882.