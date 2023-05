Corsica Sardinia Ferries: ripartono i monitoraggi nel Santuario Pelagos. I primi risultati 2023

I dati acquisiti dal 2007 rappresentano la raccolta più completa, ricca e precisa dedicata a questa speciale Area Marina Protetta

Primi risultati 2023: oltre 1.000 stenelle, con i piccoli, sono state avvistate dalla fine di aprile

Vado Ligure, 23 maggio 2023 –C, da parte dei ricercatori di vari enti, che dal 2007 utilizzano le Navi Gialle della Compagnia come veri e propri laboratori.

Ospitati direttamente sui Ponti di Comando, a stretto contatto con gli equipaggi,

i ricercatori monitorano la presenza di diverse specie di cetacei, tartarughe, uccelli marini e rifiuti, li osservano e li registrano, seguendo precise procedure di campionamento.

Il Progetto, denominato a livello internazionale “Fixed Line Transect Mediterranean monitoring network (FLT Med Net)”, è iniziato nel 2007 e vede la collaborazione di Corsica Sardinia Ferries sin dagli inizi.

Dal 2022 il Progetto Life CONCEPTU MARIS ha ampliato ulteriormente l’attività. che fino al 2026 aggiungerà ai monitoraggi visivi nuove e sofisticate tecniche, adattate per essere utilizzate da traghetto: le analisi del DNA ambientale e degli isotopi stabili e la raccolta di dati ambientali tramite sensori.

Citizen Science

Grazie a Life CONCEPTU MARIS, inoltre, anche i cittadini potranno imbarcarsi con i ricercatori, diventando parte attiva dei monitoraggi; potranno affiancarli e daranno un reale contribuito alle finalità del progetto.

Per candidarsi: https://www.lifeconceptu.eu/citizen-science/

Corso: Conservazione della biodiversità e rischio di collisione

Insieme alle attività di ricerca sono riprese le iniziative di formazione rivolte agli equipaggi, che seguono un nuovo corso, per aggiornare ed ampliare le proprie conoscenze sull’ecosistema marino Mediterraneo.

Già 60 ufficiali delle Navi Gialle hanno effettuato l’iscrizione al nuovo corso e riceveranno a breve l’attestato.

I primi viaggi del 2023

I primi viaggi del 2023, ripresi a pieno ritmo a partire da fine aprile, sulle tratte da Savona-Vado Ligure per Bastia e Ile Rousse e verso Nizza, sono stati ricchi di avvistamenti di stenelle: più di 30 branchi per un totale di oltre 1.000 individui. Tra questi, sono stati censiti molti piccoli, la cui presenza ci conferma che l’area è favorevole per la riproduzione della specie.

