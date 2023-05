Le specialità sportive in cui si sono cimentati gli allievi sassaresi sono state numerose: Calcio, Basket, Sand Volley (una rivisitazione del Beach Volley), Tennis, Tennis tavolo, Scacchi, e Corsa Campestre. Per un buon bilancio a fine manifestazione: un terzo posto nel basket small e un secondo posto per il calcio balilla nella categoria large.

Si è concluso nei giorni scorsi l’appuntamento annuale con le Convittiadi, giunto alla sua quattordicesima edizione – la prima dopo la pandemia- dopo un’intensa settimana di tornei sportivi dedicata ai convitti nazionali di tutta Italia. L’edizione si è tenuta nella splendida cornice di Catanzaro dove il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari ha partecipato, insieme alle istituzioni educative di tutta Italia con una delegazione di circa 50 tra ragazze e ragazzi per la categoria “Small”, tra gli undici e tredici anni, e per la categoria “Large”, dai quattordici ai sedici anni.

“E’ stata una nuova occasione, per i nostri allievi, di confronto e crescita insieme ai loro coetanei provenienti dai convitti nazionali di tutta Italia che per una settimana hanno vissuto fianco a fianco condividendo esperienze con un linguaggio comune, quello delle attività sportive. Un’esperienza di grande valenza formativa che di sicuro ha arricchito tutti nostri studenti.”