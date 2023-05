Convegno sulle truffe digitali

Le truffe digitali rappresentano un fenomeno sempre più diffuso che colpisce migliaia di persone e aziende. Gli hacker informatici si impossessano dei dati personali del cittadino custoditi presso gli istituti bancari e troppo facilmente aggirano i presidi di sicurezza, svuotando o azzerando i conti correnti.

Convegno sulle truffe digitali

Per affrontare questo tema delicato, venerdì 12 maggio 2023 alle ore 10:00 presso la sede Confcommercio in via Sebastiano mele 7g si terrà il convegno organizzato in collaborazione con Adusbef– Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari.

L’obiettivo dell’evento è quello di offrire informazioni utili su come evitare di diventare vittima di truffe digitali e di capire come affrontare il problema qualora si dovesse essere colpiti. Gli interventi di esperti informatici, avvocati e rappresentanti della Polizia di Stato forniranno una panoramica completa sull’argomento, con esempi pratici e reali.

Il convegno è, inoltre, gratuito ed è aperto a tutti coloro che vogliono approfondire la questione delle truffe digitali. Per motivi organizzativi, è possibile confermare la propria presenza compilando il modulo disponibile al seguente link https://bit.ly/3VO2tz9.

Non perdete questa occasione per informarvi sulla tematica e difendervi dalle truffe digitali.

Per ulteriori informazioni potete contattare il numero 0783-73287.

