Controlli a tappeto della Polizia di Stato negli esercizi pubblici della Sardegna.

Sequestrata ad un autodemolitore dell’iglesiente un’area di stoccaggio abusiva.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato; salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue

advertisement

Controlli a tappeto della Polizia di Stato negli esercizi pubblici della Sardegna

La Polizia di Stato, anche nell’anno in corso, ha predisposto una serrata attività di controllo presso gli esercizi pubblici connessi alla circolazione stradale in tutta la Sardegna.

In particolare, nei primi giorni del mese maggio, gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento della Polizia Stradale per la Sardegna, –

con la collaborazione dei colleghi del Distaccamento di Carbonia, – hanno concentrato le proprie attività di verifica presso autodemolitori presenti nella zona dell’iglesiente.

In occasione di una di queste, a carico di un autodemolitore, sono emerse diverse irregolarità di carattere amministrativo, ma anche presunte attività illecite di rilievo penale dovute allo stoccaggio abusivo di veicoli radiati, parti di essi ed altri rifiuti, anche liquidi, sversati su un’area adiacente allo stesso demolitore e non ricompresa nell’autorizzazione.

RISULTATO : area interamente sequestrata e denuncia del titolare all’Autorità Giudiziaria per reati di materia ambientale, in particolare per la presunta violazione dell’art. 256 del D. Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

La Polizia Stradale, con questa tipologia di controlli, si pone, come obiettivo principale, di verificare che tali attività vengano svolte nel massimo rispetto dell’ambiente a tutela della salute e del benessere di tutta la collettività.

Cagliari, 24 maggio 2023

Per altre notizie simili clicca qui: Pula, attestati per aspiranti agenti della Polizia Locale