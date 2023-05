Contas. A TUTTOFOOD l’agnello sardo Igp messaggero di sostenibilità delle produzioni e gusto

Il Consorzio per la tutela dell’Agnello di Sardegna Igp ha partecipato a TUTTOFOOD 2023 di Milano, la fiera per la filiera agroalimentare che si è svolta dall’8 all’11 maggio: nel suo stand oltre che di Sardegna e di gusto, ha parlato di sostenibilità e basso impatto di Co2.

Il Contas ha portato in Fiera i principi promossi grazie al progetto Agnello di Sardegna Igp: buono sano, garantito, la campagna cofinanziata dalla Comunità Europea, che ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza dei regimi di qualità europei e valorizzare il prodotto dell’Agnello di Sardegna IGP..

Assieme ad oltre 1200 espositori, il Contas faceva parte della grande rappresentativa di Dop e Igp d’Italia davanti a hosted buyer da tutto il mondo; in particolare provenienti da Nord America, Paesi del Golfo, Europa, Asia.

Le parole di Battista Cualbu, presidente del Contas

“Una vetrina internazionale per l’agnello di Sardegna Igp nell’unica manifestazione di settore, nel panorama fieristico italiano; con un respiro realmente internazionale che per il Contas vale tantissimo. In questi anni abbiamo spinto sul pedale della promozione presentandoci in numerose occasioni fieristiche. Presentando appunto un sistema produttivo che parla di un’intera regione. Infatti, siamo convinti che sia la strada da percorrere per il mercato delle carni di Agnello Igp”.

L’edizione di quest’anno, volta a un’impronta green con particolare attenzione alle produzioni sostenibili si sposa perfettamente con la filosofia e la politica adottata dal Contas. Durante il TUTTOFOODinfatti hanno avuto grande attenzione, tramite il Better Future Award (riconoscimento promosso da Tuttofood in collaborazione con le testate Gdoweek e MarkUp che premia l’innovazione sostenibile in campo agroalimentare, comprese le iniziative socio-ambientali etiche) le aziende e gli enti che come il Contas puntano a ridurre l’impronta di Co2.

Alessandro Mazzette, direttore del Contas:

“Siamo chiamati a fare la nostra parte e a certificare la sostenibilità delle nostre carni che effettivamente vengono prodotte da sempre con metodologie che oltre al benessere animale, garantiscono rispetto e equilibrio dell’ambiente. Per questo l’Agnello di Sardegna Igp, e gli studi lo dimostrano, parla ai consumatori presenti al Tuttofood con la certezza di avere tutte le carte in regola”.

Vetrina non nuova per il Consorzio con sede a Macomer. Già dal 2017 le pregiate carni ovine sarde hanno avuto l’attenzione di buyer internazionali grazie a TUTTOFOOD. Infatti, gli chef le hanno presentate in svariate preparazioni e tagli, fresche e conservate; grazie alla loro versatilità e bravura, gli chef hanno accompagnato con fantasia e competenza una evoluzione necessaria a soddisfare le esigenze di un mercato internazionale.

A presentare le carni, quest’anno l’Agrichef di Campagna Amica Antonio Demontis con un racconto che ha appassionato e attirato l’attenzione di decine di visitatori. Nonchè il focus sulla preparazione del carrè di agnello; il taglio perpendicolare alla spina dorsale che comprende le costole. Assieme a lui, quest’anno un’altra importante novità con la collaborazione e aiuto nello stand dei ragazzi dell’Its Taggs per la qualifica di tecnico superiore – agribusiness per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie e agroalimentari che si tiene in Barbagia, a Ollolai grazie all’iniziativa del distretto Rurale Barbagia con Its Taggs.

I ragazzi con le loro competenze hanno avuto modo di confrontarsi in un evento di livello, nella presentazione dei prodotti della Sardegna.

Le parole del direttore di Its Taggs Ottavio Sanna:

“Per questo al Contas va il nostro grazie. Per questa importante opportunità europea e internazionale che porta i nostri ragazzi a conoscere non solo il percorso del Consorzio ma anche a confrontarsi e a sperimentare dal vivo le competenze acquisite come tecnici specializzati”.

“Abbiamo avviato la collaborazione con Its Taggs e i ragazzi, offrendo i nostri spazi fisici in Sardegna, nella nostra sede a Macomer, e anche qua in Fiera per permettere sia a loro di applicare quanto imparato nel periodo di didattica, sia a noi di avvalerci di persone preparate, capaci e aperte al confronto. Uno scambio che ci arricchisce reciprocamente – spiega ancora Alessandro Mazzette– e che porta il nostro Consorzio ad accrescere la propria presenza sul territorio, ponendosi come punto di riferimento anche in contesti professionalizzanti come il corso post diploma Its Taggs”.

