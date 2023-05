Consulta del Terzo settore: il Comune suggerisce l’iscrizione anche delle associazioni sportive dilettantistiche

Con riferimento all’avviso pubblico per la costituzione della Consulta comunale del terzo settore, si invitano le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a presentare comunque l’istanza per l’iscrizione alla Consulta.

Lo precisa il Comune di Oristano, –

rispondendo al quesito di alcune associazioni sportive,-

che non sono tenute ad iscriversi al registro unico del terzo settore; in quanto riconosciute dal CONI e che hanno chiesto se possono aderire alla Consulta.

L’articolo 1 del Regolamento comunale per il funzionamento della Consulta del terzo settore, –

che regola le modalità e i termini di presentazione della domanda,-

dispone infatti che tra i documenti allegati all’istanza vi sia il numero di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In attesa di una nuova deliberazione da parte del Consiglio comunale, il Comune suggerisce alle associazioni interessate di presentare comunque l’istanza che sarà oggetto di successiva valutazione.

Articolo 1 del Regolamento comunale per il funzionamento della Consulta del terzo settore:

Il Comune di Oristano, in accordo con i principi costituzionali di sussidiarietà e solidarietà sociale (art. 118 Costituzione), riconosce al Terzo Settore un ruolo fondamentale ed una risorsa indispensabile capace di rappresentare i bisogni dei cittadini e di interagire efficacemente con l’Amministrazione nella definizione e realizzazione, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 Codice Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Nazionale del Terzo Settore.

