Conferenza Internazionale a Savona con Geowies 2023

Fino a Domani – Giovedì 18 Maggio – Conferenza Internazionale a Savona – con Geowies 2023 – International Geotechincal Workshop.

Fortezza Storica del Priamar, Sala della Sibilla

Antonello Fiore ( geologo – Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale):

La situazione in Emilia Romagna

“Quanto sta accadendo in queste ore in Emilia – Romagna deve indurre ad una profonda riflessione sul tema della pianificazione del territorio. Intanto esprimiamo profonda solidarietà alla popolazione dell’Emilia – Romagna e siamo convinti che come accadde in occasione degli eventi sismici del 2012 e del 2013, anche questa volta questa straordinaria popolazione riuscirà a risollevarsi e subito”. Lo ha dichiarato Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale – SIGEA, che in questo momento sta seguendo i lavori del I° Workshop Internazionale organizzato a Savona che vede a confronto geologi e ingegneri da tutta Europa e dal Canada su temi delle indagini geognostiche, dei modelli geologi e modelli geotecnici.

I geologi sono in conferenza e fino a domani, alla Fortezza Storica del Priamar di Savona.

Si tratta del primo Workshop Internazionale che mette a confronto le piu’ avanzate tecnologie moderne nel campo delle indagini geognostiche.

“Gli eventi di queste ore ci dicono che dobbiamo oramai ragionare su scala globale – ha continuato Fiore – e dunque mettere insieme i dati dell’intera comunità geologica internazionale”.

La conferenza è in questo momento in corso e si concluderà domani, Giovedì 18 Maggio

