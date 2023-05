Inizia la nuova edizione della rassegna “Il canotto parlante”

Con la pubblicazione del bando il 15 aprile u.s (termine ultimo il 30 giugno), ha preso il via la seconda edizione della rassegna culturale “Il canotto parlante”. Parte con il Concorso di drammaturgia dedicato al tema “La memoria dell’Avatar”. Momento, per gli autori, di analizzare il confronto tra le diverse generazioni e i mille possibili modi per rappresentarlo.

Alla fase di acquisizione dei testi teatrali sul tema scelto e alla successiva messa in scena di quelli che saranno selezionati da una Giuria nel corso della settimana del festival in calendario dal 17 al 22 ottobre al Teatro degli Eroi, si affiancano in questa edizione 2023 altre iniziative. advertisement

Si parte, per il mese di maggio, con un ciclo di quattro appuntamenti dal titolo “Caffè con l’Avatar”. Si svolgeranno presso la Caffetteria Splash di Roma (via Eurialo, 102) dove, davanti ad un buon caffè e magari una deliziosa crostata di produzione del locale, dialogheranno quattro persone di età diverse (dai 10 ai 90 anni) su alcune chiavi di lettura legate allo scorrere del tempo. Questo per far emergere le diverse percezioni e le diverse sensibilità a riguardo.

Il primo incontro di questi si terrà il 2 maggio dalle ore 18 alle 19, e avrà per argomento il dualismo veloce-lento. Nel secondo, il 9 maggio, si parlerà di visibile-invisibile e poi il 15 maggio di fluido-solido. Per chiudere il 25 maggio con la contrapposizione eterno-provvisorio (per quest’ultimo incontro è previsto un cambio di orario; si terrà infatti tra le 17.30 e le 18.30).

