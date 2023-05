Con la Dance Dream sale sul palco la solidarietà

Per gli spettacoli di sabato e domenica al Bogart di Cesena siglata una partnership; collaborazione tra la scuola di danza di Cesenatico e la Fondazione “Romagna Solidale”

Dance Dream. Conto alla rovescia per la sezione Musical della Dance Dream di Cesenatico che – sabato 27 maggio (ore 20) e domenica 28 maggio (ore 17.45) al Teatro Bogart di Cesena – porterà in scena due spettacoli da non perdere: “Fammi Volare” (tratto ed ispirato dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di “Deloris”) e “Il Mago di Oz” interpretato dagli allievi della fascia 7-13 anni.

Ma il mondo dello spettacolo non può restare indifferente di fronte alla catastrofe climatica che ha colpito la Romagna e, in particolare, Cesena. Per questo la Dance Dream ha sposato l’iniziativa “Dona anche tu”, un progetto solidale per contribuire ad aiutare le popolazioni in difficolta del territorio.

La scuola di danza di Cesenatico farà dunque un’offerta alla Fondazione Romagna Solidale che ha stanziato un fondo straordinario a sostegno delle tante persone colpite da alluvioni e frane (IBAN IT87N0623023933000063639730, causale “Emergenza alluvione”).

Inoltre, durante gli spettacoli della Dance Dream – il Musical del 27-28 maggio e lo spettacolo di danza del 9-10 giugno (“Aladdin”) – verrà collocata al teatro Bogart un’urna per una nuova raccolta fondi (Info 347 918 22 44).

