Coldiretti Giovani Impresa: due imprenditrici sarde rappresentano la Sardegna nei gruppi UE al Consiglio Europeo – Ceja. Sono Laura Cocco di Cuglieri e Chiara Puddu di Oliena.

Saranno due giovani imprenditrici under 30 di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna, Laura Cocco e Chiara Puddu, a rappresentare l’isola nei gruppi di dialogo civile all’interno del Ceja, il Consiglio europeo dei giovani agricoltori. Cocco, dell’azienda agricola Peddio di Cuglieri, azienda olivicola leader nel territorio del Montiferru nella produzione di olio extravergine bio e Dop è nei gruppi del settore Biologico e Olivicolo, mentre Puddu dell’omonima azienda vitivinicola di Oliena, è inserita nel gruppo Vino.

Prima delle due giovani imprenditrici la Coldiretti Giovani Impresa Sardegna era stata ben rappresentata da Simone Ciferni. Il giovane di Lollove che nel 2021 era stato scelto per il gruppo europeo di dialogo civile sul greening. Il regime di pagamenti diretti che sostiene gli agricoltori che scelgono un uso sostenibile della terra.

I GRUPPI UE.

Quella attuale rappresenta un’importante presenza per due giovani donne sarde all’interno dei gruppi di esperti nazionali competenti nelle materie agricole a cui la Commissione europea si rivolge sia per elaborare proposte legislative che per informare sulle evoluzioni dei mercati. Proprio Coldiretti Giovani Impresa è componente del Consiglio europeo dei giovani agricoltori con seggi permanenti interni proprio ai gruppi Ceja.

COCCO E PUDDU.

Per Laura Cocco, il prossimo 12 maggio, ci sarà già un primo impegno a Bruxelles in un incontro sul suo settore di riferimento. Le parole di Laura Cocco: “È stato un onore per me ricevere questa nomina dal Ceja. Affronto questa nuova esperienza con emozione ma tanta grinta e passione, certa di arricchire con nuovi spunti di riflessione le numerose tematiche oggetto di discussione”.

Per Chiara Puddu, che la scorsa settimana ha già preso parte al primo in contro in videoconferenza del suo gruppo di lavoro, invece “far parte della commissione del settore vitivinicolo è di certo un’esperienza importante per me; ma è anche un’opportunità costruttiva e formativa. Infatti, intendo condividerla e presentarla a tanti altri giovani agricoltori sardi”.

COLDIRETTI GIOVANI.

“Quello raggiunto è un importante riconoscimento sia per Chiara e Laura che per Giovani Impresa Sardegna. Riconoscimento che certifica il grande lavoro fatto. Lavoro svolto su tutti i temi che riguardano l’agricoltura e, in particolare, i giovani agricoltori. – Sottolinea Frediano Mura, presidente Coldiretti Giovani Impresa Sardegna. – Siamo certi che con la loro competenza riusciranno a compiere al meglio il lavoro che devono svolgere. E che porteranno nei gruppi del Ceja proposte utili a migliorare i settori di riferimento”.

Intanto sempre Coldiretti Giovani, sarà impegnata il prossimo 18 maggio a Thiesi, in un incontro sulla Politica Agricola Comunitaria. All’appuntamento, altre a presidente e direttore di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba, saranno presenti Frediano Mura e il segretario nazionale e, in collegamento, il presidente della commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni.