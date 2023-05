Coldiretti e Avis tra solidarietà e sensibilizzazione

Coldiretti Nuoro-Ogliastra: tra solidarietà e sensibilizzazione. Sabato 20 con Avis al mercato Campagna amica per donazione di sangue. Con Coldiretti Giovani Impresa, fari accesi sulla sensibilizzazione per arginare estinzione api

Una giornata divisa tra sociale, per sostenere la raccolta del sangue in Sardegna e sensibilizzazione per difendere il futuro dell’ecosistema isolano dal rischio di estinzione delle api. Il mercato Campagna Amica di Nuoro Ogliastra, sabato 20 maggio, promuove un doppio appuntamento; si guarda alla solidarietà e all’ExMè di Piazza Mameli sostiene l’Avis Nuoro e l’Exmè in una giornata all’insegna della donazione del sangue; si unisce alla giornata internazionale delle api, grazie a Coldiretti Giovani Impresa; promuovendo al mercato iniziative di sensibilizzazione per tener alta l’attenzione sulla necessità di difendere questi insetti impollinatori; così importanti per l’ecosistema sardo e mediterraneo.

SOLIDARIETÀ

Protagonisti principali per il momento dedicato alla solidarietà saranno innanzi tutto i titolari e i dipendenti delle aziende presenti al mercato che, con i dipendenti della Federazione Interprovinciale Coldiretti Nuoro Ogliastra, saranno pronti a donare il sangue nel pieno spirito della giornata. Da qui “il nostro invito rivolto a tutti affinché si uniscano a noi in questa importante iniziativa fatta per le persone che hanno bisogno di aiuto considerata la sempre crescente necessità di sangue nell’isola – sottolinea il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra – quella di sabato è un’occasione importante per donare il sangue contribuendo ad aiutare i tanti talassemici nuoresi e sardi che necessitano ogni 15 giorni di una trasfusione”.

API

L’appuntamento al mercato Campagna Amica di sabato ha una doppia valenza. Anche Coldiretti Nuoro-Ogliastra si unisce alla giornata internazionale per la sensibilizzazione sul rischio di estinzione delle api; ovvero un momento utile per accendere i riflettori su un problema che potrebbe portare gravi danni; non solo all’ecosistema ma anche alle aziende dell’apicoltura sarda. Le stesse “che stanno producendo mieli di grande qualità grazie al grande lavoro degli operatori del settore come emerge ogni volta nei mercati di Campagna Amica dove si trovano le nostre eccellenze – sottolinea il presidente Coldiretti Nuoro Ogliastra, Leonardo Salis – dobbiamo difendere questo nostro patrimonio, messo a rischio anche dalle importazioni dall’estero che su base nazionale sono cresciute di quasi il 18% nel 2022 rispetto all’anno precedente”.

