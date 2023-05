Coldiretti Donne Impresa a bordo dell’Amerigo Vespucci. Serata all’insegna del buon cibo sardo messo a disposizione dalle aziende di Coldiretti

Una serata all’insegna del buon cibo sardo, della tradizione e soprattutto a chilometro zero, nella più bella e famosa nave del mondo, il veliero orgoglio della marina italiana “Amerigo Vespucci”. Il tutto offerto e portato a bordo da alcune delle aziende di Coldiretti, sotto la regia e l’organizzazione di Coldiretti Donne Impresa Sardegna. E proprio i prodotti freschi e genuini dell’isola sono stati tra i protagonisti della serata di ieri, organizzata sulla nave che questi giorni ha fatto tappa a Cagliari per essere ammirata da tutti.

DONNE IMPRESA.

“Abbiamo raccolto con grande piacere l’invito a partecipare a questa importante serata; occasione per mostrare ancora una volta in un palcoscenico di assoluto livello; la qualità delle nostre produzioni portate a bordo dagli agriturismi Santu Marcialis di Soleminis; dalle cantine di Dolianova e Santadi, dall’azienda “Accademia Olearea” dei fratelli Fois che, a cura di Antonello, ha effettuato un percorso sensoriale sull’olio Evo; dicono Elisabetta Secci e Maria Gina Ledda, responsabile e coordinatrice di Coldiretti Donne Impresa; è stata una nuova occasione per mettere in vetrina alcune delle nostre più importanti eccellenze, anche attraverso i menu che hanno permesso all’equipaggio e a tutti gli ospiti di degustare la qualità delle nostre produzioni”.

