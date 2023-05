Co.Na.Se.: gravissimi i danni nello stabilimento di Conselice, ma “siamo già ripartiti”

Conase, l’azienda sementiera di Conselice (RA), tra le più importanti del Paese, sta ancora stimando gli ingenti danni alla sede principale a seguito dell’alluvione ma annuncia la ripartenza immediata ottimizzando l’altra sede di proprietà a San Zaccaria (RA) che da martedì 30 Maggio sarà operativa in tutti i suoi reparti.

Ravenna (27/5/23): Dopo l’alluvione che ha interessato tutta la Romagna, l’azienda ha quasi terminato con le operazioni di deflusso dell’acqua grazie all’impresa specializzata in “post alluvioni” alla quale ha affidato l’incarico di ripristino dello stabilimento di Conselice.

“La precisa stima dei danni – dichiara Luca Bersanetti, direttore di Conase – sarà un’operazione che inizierà subito dopo la rimozione delle acque a cui stiamo già provvedendo, senza fermare la nostra attività”.

“Da una primissima ricognizione – prosegue Bersanetti – possiamo dire che abbiamo avuto danni sia a livello delle produzioni di seme in campo , alla capacità di stoccaggio fino alle attrezzature di laboratorio, stabilimento e campo. Molto materiale genetico, vera ricchezza di Conase, lo abbiamo messo in salvo grazie alla lungimiranza e capacità di programmazione del nostro personale. Ripartiremo con le prossime semine con i materiali genetici, avremo un breve rallentamento ma, grazie alle diverse località di sperimentazione in campo utilizzate, contiamo di riuscire a contenere drasticamente le perdite.

Conase produce frumento tenero, duro, orzo e erba medica oltre che in Romagna anche in Emilia, Friuli, Marche, Puglia e Basilicata quindi la campagna commerciale 2023 sarà garantita con il massimo impegno e la massima qualità che ci contraddistingue.

