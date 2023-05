CNDDU: Appello al voto amministrativo

I giovani con il loro potenziale, in termini di originalità e freschezza di idee, non possono e non devono essere tagliati fuori dalle scelte elettorali, né come elettori né come amministratori. La politica deve ritornare ad appassionare i giovani e a indurli a migliorarsi e migliorare la qualità di vita della propria realtà. Politica significa lottare per cambiare in meglio quanto deve essere trasformato, ottimizzato e messo a disposizione di tutti. Uscire dall’apatia e dall’egoismo significa pensare che il benessere collettivo è determinato dal singolo, ma il benessere del singolo non può prescindere da quello collettivo.