Cittadinanzattiva Sardegna per Monserrato: progetto “Community PRO”

Cittadinanzattiva Sardegna ODV ETS organizza l’incontro finale del progetto nazionale

“Community PRO” (Participation Resilience Organizing) che si terrà domenica 21 maggio a partire dalle ore 17.30

L’incontro avrà questa scansione temporale:

Prima fase

17.30 raduno presso Museo delle Ferrovie dello Stato in via San Gottardo

17.40 inizio passeggiata verso la Casa della Cultura; durante il tragitto si visiterà il Centro

per la Famiglia e luoghi significativi della città.

Seconda fase

18.30 arrivo alla Casa della Cultura:

1. Accoglienza e saluti istituzionali

2. Presentazione del dossier finale del progetto Community PRO a cura degli attivatori

civici

3. Spettacolo “Aspettando Riecheggia l’alba”, minirecital di poesia e musica scritto ed

interpretato dai ragazzi del laboratorio Giocolando. A cura di Sirio Sardegna Teatro.

4. Buffet

20.30 conclusioni e saluti

(in caso di condizioni atmosferiche avverse l’appuntamento sarà alle 18.30 alla Casa

della Cultura)

Sarà presente alla casa della Cultura la postazione dell’Eurodesk che fornirà informazioni sulle opportunità che l’UE offre ai giovani.

Cos’è cittadinanzattiva

Cittadinanzattiva è un’organizzazione che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela

dei diritti, la cura dei beni comuni e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza.

Dunque, tra le sfide contemporanee assume un valore sempre più rilevante la capacità delle città e dei territori di sapersi trasformare in contesti inclusivi, partecipativi e resilienti, in grado non solo di adattarsi ai cambiamenti, ma anche di saperli fronteggiare attraverso

una buona pianificazione nell’uso delle risorse e coinvolgendo direttamente i cittadini.

Ma il coinvolgimento civico e il protagonismo delle comunità nei processi di

conoscenza e di cambiamento della realtà che abbiano come fine la tutela dei diritti e la

cura dei beni comuni richiedono come necessaria condizione il rafforzamento

dell’attivismo civico, nei numeri, nella diffusione territoriale, nell’acquisizione di

competenze, e lo sviluppo della capacità dei cittadini di organizzarsi per svolgere

attività di interesse generale.

Motore e obiettivo del progetto Community PRO è dunque l’empowerment. Cioè

l’opportunità che viene data alle persone di conoscere i propri diritti e di realizzare le

proprie potenzialità, di crescere nella propria capacità di influenzare e/o attivare il

cambiamento attraverso il superamento dei gap informativi e la crescita di

consapevolezza, nonchè di operare esse stesse per ridurre le situazioni di rischio nelle quali si trovino o per aumentare e migliorare le misure di protezione necessarie.

Inoltre, l’iniziativa è realizzata con il patrocinio del comune di Monserrato.

Il progetto “Community PRO” è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale

nel Terzo settore di cui all’art. 72 del dlgs n. 117/2017 Avviso 2-2020.

