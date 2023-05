Cinema, a Cagliari al via la rassegna Nosu e Is Atrus

Dal 31 Maggio importanti incontri con il cinema in Sardegna: al via la terza edizione della rassegna cinematografica ‘Nosu e is atrus’

Prende il via a Cagliari mercoledì 31 maggio la terza edizione della rassegna cinematografica ‘Nosu e is atrus’. Dino a novembre saranno cinque le giornate di proiezioni con ingresso gratuito che proporranno, alla presenza dei registi, cortometraggi e lungometraggi girati nelle lingue minoritarie.

La rassegna ha l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale cittadina e di promuovere lavori realizzati in Sardegna. Mira soprattutto a mettere a confronto film che raccontano esperienze di vita legate alla città, personaggi e storia di Cagliari (Nosu) con altre pellicole che affrontano punti di vista simili in altri luoghi della Sardegna (is Atrus).

advertisement

La giornata del 31 maggio a Cagliari

La prima giornata sarà riservata alle scuole. Si terrà mercoledì 31 maggio alle 17.30 al teatro Intrepidi Monelli di Cagliari. Vedrà la proiezione del corto di animazione “Giù con Giuali” di Michela Anedda e dei cortometraggi realizzati durante il laboratorio di cinema “Kentzeboghes Iscola”, dagli alunni della scuola dell’infanzia di Decimomannu e della scuola media di Villamassargia.

“Il coinvolgimento delle scuole – spiega il direttore artistico Paolo Carboni – rappresenta uno fra i più importanti elementi che caratterizzano le attività dell’associazione Babel. La giornata del 31 maggio sarà dedicata alla presentazione dei prodotti audiovisivi realizzati dagli alunni di alcune scuole che hanno partecipato ai laboratori scolastici gratuiti Kentzeboghes Iscola.”

Altri appuntamenti

Si proseguirà il 16 giugno sempre al teatro Intrepidi Monelli di Cagliari. Qui si terrà infatti una serata che vedrà la proiezione dei due cortometraggi vincitori del premio Kentzeboghes 2021. Verranno inoltre proiettati i corti “Arrivano i Venusiani” di Antonello Deidda e “Ranas” di Daniele Arca.

La seconda parte della rassegna si svolgerà tra ottobre e novembre. Domenica 1 ottobre al teatro Massimo di Cagliari ci sarà l’anteprima dell’ottava edizione del Babel film festival. Saranno infatti proiettati dei cortometraggi vincitori del premio Kentzeboghes 2022. Grazie alla collaborazione con il teatro Massimo di Cagliari e l’associazione Jazz in Sardegna, a conclusione delle proiezioni si esibirà il cantautore tabarchino Matteo Leone nell’ambito della 43esima edizione del festival European Jazz Expo.

Le ultime due serate della rassegna si svolgeranno al cinema Odissea di Cagliari. Il 26 ottobre ci sarà infatti la proiezione del film “Arbores – La storia perduta degli alberi della Sardegna” di Francesco Bussalai. Il 2 novembre la proiezione dei cortometraggi L’ultima Habanera (2021) di Carlo Licheri, Mammaranca di Francesco Piras (2022), Disco Volante di Matteo Incollu (2016), Ausonia (2019) di Giulia Camba e Elisa Meloni.

La rassegna si inserisce fra le attività collaterali della sesta edizione del premio Kentzeboghes. Tale premio è sostenuto dalla Fondazione Banco di Sardegna, dalla Regione Autonoma della Sardegna con il patrocinio del Comune di Cagliari e della Città Metropolitana di Cagliari e con la collaborazione della Sardegna film commission.

Per altre notizie di eventi clicca qui.