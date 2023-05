Rally Targa Florio: Gudenzi e Demontis emozionati per il debutto nel CIAR Junior

L’esordio dei due sardi sugli asfalti della Sicilia è positivo, specie se rapportato alla poca esperienza del driver di Torralba

L’importante era rompere il ghiaccio e così è stato. Il debutto nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco Junior (CIAR Junior) è stato indubbiamente vissuto in modo intenso da Antonio Gudenzi e Marco Demontis.

A bordo di una Renault Clio Rally5, i due portabandiera del Team Autoservice hanno usato cautela nell’approcciarsi a una gara, e più in generale a un ambito, totalmente nuovi. Non senza qualche piccolo errore, i due sardi hanno concluso il difficile Rally Targa Florio in settima piazza.

“Il nostro approccio – afferma Gudenzi, driver di Torralba – dovrà essere più concentrato e professionale se vogliamo provare a essere più competitivi. Il salto di qualità rispetto alle gare a cui ero abituato è notevole.

Frequentare il CIAR Junior è emozionante. É un privilegio. Vogliamo sfruttare al meglio questa occasione che non capita a tutti.”

“Tutto sommato abbiamo corso una buona gara – gli fa eco Demontis – perché il livello degli avversari è alto.

Sappiamo di dover migliorare sotto molti punti di vista. Siamo arrivati sicuramente con un bagaglio esperienziale minore rispetto agli avversari ma credo che potremo toglierci qualche soddisfazione se ci metteremo a lavorare con attenzione”.

Classifica alla mano, il Rally Targa Florio ha fruttato ad Antonio Gudenzi e Marco Demontis quattro punti, i primi stagionali. Una buona iniezione di fiducia per affrontare il prosieguo della stagione con ottimismo.

Il prossimo appuntamento in calendario è il Rally San Marino: Gudenzi e Demontis metteranno alla prova le proprie doti nelle strade sterrate all’ombra del Titano.

