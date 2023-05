The Fool, vertical agency dedicata all’approccio data driven del digital marketing, analizza il pubblico del derby con la nuova piattaforma di audience intelligence del Gruppo Meta Soprism

La Milano calcistica si spacca in due. Stasera, martedì 16 maggio, è in programma alle 21.00 l’inizio della semifinale di ritorno di Champions League che vedrà contrapporsi Inter e il Milan sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza.

In occasione dell’incontro tra le due squadre, The Fool ha quindi deciso di effettuare un’indagine finalizzata ad individuare preferenze e interessi delle rispettive tifoserie.

La ricerca è stata condotta tramite Soprism, piattaforma di audience intelligence che utilizza le API del Gruppo Meta per effettuare analisi dei target e di consumer insight acquistata da Audiense, di cui The Fool è reseller esclusivo in Italia, e sviluppata per aiutare le aziende a raccogliere informazioni e prendere decisioni basate sui dati.

Sono state analizzate le preferenze d’acquisto e di comportamento di entrambe le tifoserie sulla base di un campione di 34 milioni di utenti Meta (11 milioni supporters nerazzurri e 23 milioni rossoneri).

Nerazzurri vs Rossoneri: preferenze d’acquisto e sentiment verso le altre compagini calcistiche

Il settore analizzato per definire le preferenze d’acquisto delle due tifoserie è stato quello dei brand di moda. I milanisti preferiscono marchi quali Versace e Dolce & Gabbana; gli interisti Louis Vuitton e Gucci.

Adidas e Nike, marchi verticali sul settore dello sportswear, risultano essere neutrali in termini di collocamento tra i due pubblici.

La ricerca ha analizzato anche il “sentiment” delle due tifoserie rispetto alle altre compagini del panorama calcistico internazionale.

Arsenal, Manchester United e Real Madrid risultano essere più in linea con il pubblico interessato al Milan. Quello nerazzurro mostra invece più simpatia nei confronti di Chelsea, Liverpool e Manchester City.

Per Mirko Bruni, COO di The Fool: “Soprism ci permette una profondità di analisi senza eguali. Ciò è infatti possibile grazie all’utilizzo delle API del Gruppo Meta. Esse ci restituiscono una fotografia ben definita degli utenti che abitualmente navigano su Facebook e Instagram”.

