Champions League: allo spagnolo Gil Marzano la direzione di Milan–Inter

Squadra arbitrale tutta iberica per l’euroderby del Meazza: il fischietto classe ‘84 sarà coadiuvato dagli assistenti Barbero Sevilla e Nevado Rodriguez, dal quarto uomo Sanchez Martinez e dai VAR Martinez ed Hernandez. Un po’ d’Italia nell’altra semifinale che si disputerà al Bernabeu e che vedrà contrapporsi due superpotenze che rispondono al nome di Real Madrid e Manchester City: quarto uomo Daniele Orsato; alla video assistenza lo specialista Massimiliano Irrati

Le stelle del calcio europeo tornano a illuminare le serate di Champions League. L’attesa per Real Madrid–Manchester City e per Milan-Inter, in programma rispettivamente martedì 9 e mercoledì 10, cresce fisiologicamente di secondo in secondo.

La due giorni della massima competizione continentale per club vedrà impegnate le quattro compagini rimaste a contendersi l’ambita Coppa dalle Grandi Orecchie e sancirà i verdetti parziali delle semifinali, in attesa che le sfide di ritorno in programma la prossima settimana decretino i due club che si ritroveranno l’uno contro l’altro il 10 giugno, tra le mura dell’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, nell’atto conclusivo della competizione.

Come ogni settimana di Champions League che si rispetti, nel corso del lunedì mattina la UEFA ha reso noti i nomi dei fischietti designati per le due sfide.

La finale anticipata tra i blancos di Ancelotti e i citizens di Guardiola è stata affidata portoghese Artur Dias. Il 43enne sarà assistito dagli assistenti Paulo Soares e Pedro Ribeiro. Daniele Orsato quarto uomo e Massimiliano Irrati al VAR completano la squadra arbitrale.

É invece Jesùs Gil Manzano il profilo scelto da Roberto Rosetti per dirigere il derby della Madonnina numero 236, il quarto incrocio stagionale tra le due compagini meneghine. Conosciamo meglio il classe ’84.

Milan-Inter non è punto di arrivo ma di partenza: la carriera in ascesa del fischietto spagnolo

Trentanove anni, natìo di Don Benito, comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell’Estremadura. L’interesse per l’arbitraggio inizia nel 1995, quando appena undicenne assiste alle prime direzioni di gara del fratello maggiore Carlos. Le giornate trascorse a supportarlo si rivelano decisive per far scattare la scintilla nel giovane Jesùs.

Dopo aver mosso i primi passi nelle divisioni regionali della Spagna sud-occidentale, corona il sogno dell’esordio in Liga il 25 agosto 2012, all’età di 28 anni, in Malaga-Mallorca.

Qualche mese dopo l’associazione spagnola degli arbitri lo designa per un match delicatissimo, il derby catalano di campionato tra Barcellona e Espanyol. Un attestato di stima, l’inizio di un’ascesa che annovera tra le tappe più importanti la data del 12 agosto 2018: nel match di Supercoppa spagnola tra i blaugrana guidati da Valverde e il Siviglia di Kjaer, Vazquez e Muriel, ricopre il ruolo di arbitro di video assistenza, diventando il primo della storia del calcio iberico ad agire in sala VAR in una gara ufficiale.

Ha acquisito i galloni dell’internazionale il 1° gennaio 2014, quando non aveva ancora spento le 30 candeline. In patria è il fischietto più giovane di sempre ad aver raggiunto tale traguardo.

Il suo esordio in Champions è datato 27 settembre 2017 (Anderlecht – Celtic). Diciannove le gare complessive finora dirette nella massima competizione continentale, cinque in queste stagione. In quel di Nyon gode di una stima crescente. L’assegnazione del derby di Milano è il punto più alto della carriera in campo internazionale.

Timore reverenziale, questo sconosciuto: il rosso a Messi e i tre rigori contro il Real Madrid

Due gli episodi del passato che in Spagna vengono sovente rievocati quando i tifosi sentono parlare di Gil Marzano.

Nella finale della Supercoppa spagnola del 2021 tra Barcellona e Athletic Bilbao, l’arbitro classe ’84 estrasse un cartellino rosso all’indirizzo di Lionel Messi, decretandone la prima espulsione in carriera con le squadre di club.

É l’unico direttore di gara della storia ad aver fischiato nella stessa partita tre tiri dal dischetto contro il Real Madrid (match di Liga dell’8 novembre 2020 disputatosi al Mestalla che vide il successo 4-1 del Valencia).

Per la cronaca, uno fu fatto ripetere per l’ingresso anticipato in area dei giocatori merengues: complessivamente i penalty a sfavore della Casa Blanca furono quindi quattro.

I precedenti con rossoneri e nerazzurri: solo ricordi dolci per il Diavolo; direzione inedita per il Biscione

Per la quarta volta nella storia, un incontro del Milan sarà diretto da Gil Manzano. Il precedente più recente risale al 14 settembre scorso ed è dolcissimo: i ragazzi di Pioli inaugurarono il loro cammino in Champions League con un netto 3-1 ai danni della Dinamo Zagabria.

Il fischietto dell’Estremadura ha arbitrato il Diavolo anche nell’ottobre 2020 (nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro i portoghesi del Rio Ave vinta ai calci di rigori) e in un sedicesimo di Europa League del 25 febbraio 2021 (l’1-1 permise ai rossoneri di accedere agli ottavi e di proseguire la corsa europea a scapito della Stella Rossa).

Direzione inedita per l’Inter. L’unica volta in cui i destini della Beneamata e di Gil Manzano si sono incrociati è stato il 10 agosto 2020: lo spagnolo ricoprì il ruolo di quarto uomo nei quarti di Europa League tra i nerazzurri guidati da Conte e il Bayer Leverkusen. Le firme di Barella e Lukaku permisero al Biscione di accedere in semifinale.

Fischietto in bocca, libri in mano e corona d’alloro in testa: l’istruzione è importante

La carriera arbitrale non è stata motivo di distrazione né di abbandono degli studi. Il fischietto spagnolo è riuscito a conciliare le due attività ottenendo risultati eccezionali.

Il curriculum accademico parla da solo: una laurea in Scienze Ambientali e due master, uno in Prevenzione dei Rischi sul Lavoro e un altro in Risorse Rinnovabili e Ingegneria Energetica.

Lungi però dal credere che il mondo universitario sia ormai alle spalle. Non pago dei traguardi universitari finora raggiunti, è attualmente iscritto alla facoltà di psicologia dell’università telematica pubblica spagnola UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

Articolo a cura di Paolo A.G. Pinna

