Catartica Edizioni alla Fiera del Libro di Torino: la casa editrice sarda con opere originali e controcorrente

Presso lo stand dell’Associazione Editori Sardi (PAD OVAL AES Stand U189 T190), Catartica Edizioni esporrà molte delle sue nuove pubblicazioni che si distinguono per la critica sociale e politica presente nei loro contenuti.

Tra le opere in mostra, saranno presenti libri come:

“L’Ovest all’orientale” di Cristian Augusto Grosso; “Realtà probabilmente alcoliche” di Andrea Costanza; “Lamentarsi non serve a niente” di Federico Longo.

Saranno inoltre esposte alcune significative raccolte di racconti, tra cui: “Sotto il cielo di Roma” di Sira Fonzi; “Connessioni” di Alessandro Bonaciti. Queste opere offrono una prospettiva originale e controcorrente, rivolgendosi a chi cerca qualcosa di diverso dai prodotti offerti dalla grande industria editoriale.

Il catalogo di Catartica Edizioni include inoltre romanzi evocativi legati al territorio e alla Sardegna, come: “Lì, dove il cielo è più vicino” di Michela Tuligi.

Spazi per la poesia

Non mancheranno spazi per la poesia, con la silloge “Arriveranno i miracoli” di Zaira Zingone; e per tematiche di vario genere, dall’avvincente storia dalle tinte noir raccontata nel libro “Sweet Jane” di Paolo Perlini alle tematiche introspettive, come nel caso del libro di Angela Bonanno “Tu singolare”; e altre che hanno a che fare con l’ignoto, come il libro “Equinozio” di Sigismondo Domenico Sciortino e “Le reminiscenze” di Fabio Piana.

Sarà presente anche “La musika mai suonata” di Claudio Collu, opera che esplora il mondo underground, del punk e dell’hardcore e di critica alla società degli anni ’90.

Particolare menzione merita inoltre l’indagine sul mistero attorno alla “morte dello scrittore americano Edgar Allan Poe”, con l’opera di Fabrizio Raccis che si riconferma tra le più apprezzate del catalogo “Fuori Collana” della casa editrice.

Lo stand

Nello stand gestito dalla Regione Sardegna (PAD OVAL RAS Stand T122 U121), Catartica Edizioni presenterà un catalogo che include sia classici della letteratura sarda, spaziando da Antonio Gramsci a Grazia Deledda; sia opere contemporanee che esplorano il territorio e la cultura della Sardegna.

Saranno esposte le fiabe e le leggende sarde di Claudia Desogus nella seconda edizione del libro “Il viaggio incantato”, illustrato da Salvatore Palita, un’opera che affascinerà i lettori di tutte le età.

Inoltre, sarà possibile scoprire il romanzo fantasy “Gli ultimi ebrei” di Desogus, che unisce elementi storici e culturali ebraici in un’esperienza coinvolgente. Saranno presenti anche il saggio di Daniele Madau su “Fabrizio De André e la musica popolare italiana”; e la silloge poetica di Luana Farina Martinelli dal titolo “Poesie e racconti d’amore e di lotta – Cantos e contos de amore e de luta”; che offre una critica sociale attraverso versi d’amore e di lotta sia in italiano che in lingua sarda.