Castelsardo, Festa del 2 giugno: variazioni raccolta rifiuti per le sole utenze domestiche

CASTELSARDO – L’Amministrazione comunale di Castelsardo e la Ditta Econova informano che Venerdì 2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta, verrà sospeso per le sole utenze domestiche, così come già indicato nell’App gratuita Junker e nel calendario cartaceo distribuito alle utenze.

Di conseguenza le sole utenze domestiche dovranno conferire il rifiuto secco residuo, anticipatamente mercoledì 31 Maggio, unitamente ai consueti programmati ritiri; mentre, per le sole utenze non domestiche, i ritiri previsti si svolgeranno regolarmente senza subire alcuna modifica.

Nei giorni precedenti ed a seguire, il calendario non subirà alcuna variazione, per garantire una funzionale raccolta settimanale dei rifiuti. Inoltre, il giorno, il centro di raccolta sito in località Multeddu nr. 18, resterà chiuso.

Pertanto, si invitano i cittadini e le attività commerciali a non depositare all’esterno alcun diverso tipo di rifiuto se non quello indicato nel corrente calendario.

Per esporre reclami e/o segnalazione ed acquisire ogni altra informazione utile per un migliore funzionamento del servizio, richiedere prenotazioni per ritiri, si ricorda che è sempre attivo il numero verde 800.592890 (gratuito anche da cellulare) ed un numero di cellulare, attivo anche tramite l’app. WhatsApp: 340.6223430 (Lun./Sab. 08.30/12.30).

Si invitano, allo stesso tempo, tutti gli utenti a scaricare sul proprio smartphone, l’App gratuita” Junker”, disponibile per iOS ed Android, attivata appositamente per Castelsardo, dove si potrà seguire giornalmente il calendario ed essere costantemente informati, riuscendo ad ottenere nel contempo un valido aiuto per effettuare correttamente la raccolta differenziata così oltre ad essere costantemente informati, si riesce ad ottenere un valido aiuto per effettuare correttamente la raccolta differenziata.

