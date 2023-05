Campioni regionali ACI Sport 2022: cerimonia di premiazione

Oltre 150 gli atleti delle diverse discipline che venerdì 2 giugno, a partire dalle ore 19.15, saranno premiati presso “Casa ACI Sport” al Molo Brin di Olbia

Dopo il grande successo delle premiazioni per i titoli nazionali svoltasi ad Alghero durante il WRC Rally Italia Sardegna 2022, quest’anno si ripropone il format tanto apprezzato da concorrenti e presenti.

Una location mondiale per i protagonisti dell’automobilismo sardo

La Delegazione Regionale ACI Sport, nella persona del Delegato/Fiduciario Regionale Giuseppe Pirisinu, non poteva scegliere occasione e location migliore per premiare i piloti e copiloti sardi che hanno conquistato importanti titoli regionali e nazionali nella stagione appena conclusa.

Per la premiazione è stato infatti scelto il mese di giugno per ragioni climatiche e di immagine (la cerimonia si svolge in concomitanza con il WRC Rally Italia Sardegna 2023).

Saranno premiati tutti i vincitori di titoli e categorie delle 4 ruote della stagione 2022:

Karting;

Pista;

Rally;

Rally storici;

Regolarità;

Salita;

Slalom;

Formula Challenge.

La migliore occasione possibile per celebrare i Campioni sardi

La cerimonia di premiazione si svolgerà in concomitanza del Rally Italia Sardegna 2023. Si attende la presenza anche dei vertici nazionali dell’Automobile Club d’Italia, in modo particolare del Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani. Importante il supporto offerto dal CONI Sardegna, dalla Sparco, dalla Janas Food e da AIDO Cuglieri che ha sviluppato un importante progetto dedicato al Campionato Slalom.

La consegna dei premi avverrà a partire dalle 19.15 per Slalom e Formula Challenge; dalle 20.00 in poi tutte le altre discipline.

La serata sarà presentata da Camilla Ronchi e Tommy Rossi.

