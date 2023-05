Il pilota campano si aggiudica la prova ogliastrina a bordo della Radical SR4 Suzuki. Seconda piazza per Michele Puglisi, campione italiano in carica. Sul terzo gradino del podio Enrico Piu. Successo di pubblico nonostante il tempo infausto

In una domenica contraddistinta dalla pioggia, Salvatore Venanzio si aggiudica lo Slalom Città di Loceri, seconda tappa del Campionato Italiano Slalom di scena nel paese ogliastrino e disputatasi lungo la Strada Statale 390.

A bordo della sua Radical SR4 Suzuki, il pilota campano si è regalato il successo – in una gara avvincente e combattuta – con il tempo di 181,80.

“Già dalla prima manche è andato tutto bene. Siamo contenti del risultato perché ci consente di tornare a casa con un bel bottino”, ha dichiarato il vincitore.

Seconda posizione in classifica per Michele Puglisi che ha dovuto fare i conti con una penalità rivelatasi indolore al termine della tappa disputatasi a Loceri. Terzo assoluto, e primo tra i sardi in gara, Enrico Piu su Gloria B4 Suzuki.

Sorridono gli organizzatori dell’Ogliastra Racing per “l’ottima riuscita della gara. C’era tantissima attesa intorno al VI Slalom Città di Loceri in programma quest’anno.

La risposta dei tifosi è stata straordinaria: abbiamo registrato una grande partecipazione di pubblico nonostante la pioggia battente. Siamo un’isola lontana geograficamente che vuole però essere vicina a tutti nel modo di vedere lo sport automobilistico”.

