I primi due appuntamenti del Calasetta Water Sports Festival 2023: si parte con lo Stand Up Paddle (SUP)-Paddleboard e il Windsurf.

Settima tappa del campionato Italiano di Categoria Stand Up Paddle – Paddleboard (2-4 giugno) e Mondiali Slalom IFCA Youth & Junior (5-11 giugno) i primi due eventi sportivi Sport e impegno sociale a Calasetta

Tra un mese inizieranno i mondiali di windsurf IFCA Slalom Youth & Junior a Calasetta, Sud Sardegna 5-11 giugno, con la cerimonia di apertura prevista nella piazza Belly di Calasetta la sera del 5 giugno.

Al momento per l’evento iridato sono una cinquantina gli atleti iscritti. Provenienti soprattutto da nazioni europee e si è in attesa che si aggiungano atleti italiani ed extra continentali. Il prossimo 20 maggio scadrà il termine per la quota d’iscrizione scontata, così come previsto dal bando di regata. Il Centro Nautico Marinai d’Italia Sant’Antioco.

Organizzatore del Calasetta Water Sports Festival in cui il Mondiale IFCA rappresenta l’evento agonisticamente più importante, sta coordinando la preparazione di tutte le attività. In oltre due settimane vedono coinvolte ben tre Federazioni sportive tra cui Federazione Italiana Vela con AICW Associazione Italiana Classi WIndsurf, Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, Federazione Italiana Canoa Kayak.

La manifestazione, che vedrà protagoniste le discipline d’acqua più diffuse e di tendenza (windsurf, SUP, kite, wingfoil, canoa kayak). Inizierà con le gare di SUP-Stand Up Paddle-Paddleboard, valide per la settima tappa del Campionato Italiano di categoria. Il 2 giugno infatti inaugurerà il Calasetta Water Sports Festival 2023 la Technical Race, 2,5 Km con partenza dalla spiaggia La Salina per le categorie under 12 e Under 14, Parasup e agonisti.

Il 3 giugno sarà la volta della Sprint Race con gare di 200 metri in linea, con partenza e arrivo sempre dalla Spiaggia La Salina. Il 4 giugno ultimo giorno del Campionato Italiano, è prevista – condizioni meteo marine permettendo – la Distance Race di 12 Km circa. Con partenza e arrivo dalla spiaggia.

La Salina di Calasetta e traversata tra l’isola di Sant’Antioco e Carloforte, lasciando a sinistra le due boe posizionate nello specchio acqueo prospiciente Carloforte.

E durante il Calasetta Water Sports Festival, così come durante tutta l’estate del Centro Nautico Marinai d’Italia Sant’Antioco. Sarà un mare senza barriere e per tutti, con il coinvolgimento di diverse cooperative sociali per includere i ragazzi nelle varie manifestazioni sportive proposte.

Mare, sport, natura, giovani, agonismo, impegno sociale, sono pronti ad esplodere durante il Calasetta Water sports Festival , che avrà nel mondiale Funboard l’apice degli eventi sportivi. Ma che prevede tante altre iniziative sia promozionali, che agonistiche e sociali. La manifestazione, che gode del patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Calasetta, è sostenuta da Carloforte Tonnare, Enel, Gp Immobiliare Iglesias, Sotacarbo e Acqua san Giorgio. Con altri brand che stanno definendo gli ultimi dettagli, per far parte con entusiasmo della squadra di Calasetta Water Sports Festival 2023.