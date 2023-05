Ruba una borsa a Cagliari, fermato un 25enne

Nella giornata del 1 maggio, che hanno visto protagoniste le celebrazioni per Sant’Efisio a Cagliari, un giovane ragazzo ha tentato di rubare la borsa di una donna, approfittando della confusione della giornata.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza un giovane per il reato di furto aggravato.

L’episodio è avvenuto nella serata del 1 maggio. La donna si trovava in un ristorante nel cuore di Cagliari, in particolare nel quartiere della Marina. Sarebbe stata derubata della propria borsa da parte di un ragazzo.

Il giovane ladro, dopo aver afferrato la borsa della donna, si sarebbe dato alla fuga nella via limitrofa. Il soggetto è stato bloccato poco dopo grazie l’intervento di un passante, allarmato dalla richiesta di aiuto della donna.

Nel frattempo, gli agenti della Squadra Volante ricevuta la segnalazione, si sono portati sul posto dove hanno identificato e sottoposto al controllo il soggetto. Il ragazzo è un 25enne noto alle forze dell’ordine per altri precedenti di Polizia. Infine è stato portato negli uffici della Questura in stato di arresto per il reato in flagranza di furto aggravato e a seguito dell’udienza di convalida. Il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.

