Cagliari-Venezia: le quote dei traders

Un anno dopo la retrocessione sono già pronte a risalire: Cagliari e Venezia si affrontano nel primo turno dei playoff. Ecco le quote dei traders sulla sfida dell’Unipol Domus

Torino, 26 maggio 2023 – Cagliari e Venezia si tuffano nei playoff dal turno preliminare. Due squadre che arrivano in un ottimo stato di forma. I sardi, dall’arrivo di Claudio Ranieri in panchina, hanno perso solamente due volte in 19 partite. Risultati che non sono però bastati ai rossoblù per qualificarsi già alle semifinali di questi playoff. Ancora più incredibile è stata la risalita dei veneti che all’inizio di febbraio si trovavano desolatamente all’ultimo posto in classifica. Gli uomini di Paolo Vanoli sono riusciti ad agganciare il treno playoff potendosi anche permettere di perdere l’ultima in campionato contro il Parma. Proprio i ducali saranno l’avversaria della vincente di questa sfida che si disputerà all’Unipol Domus. Chi passa incontrerà gli emiliani con l’andata delle semifinali in casa il 30 maggio e ritorno allo ‘Stadio Ennio Tardini’ il 3 giugno.

Due squadre in crescita, ma sfogliando le rose i bookmakers hanno pochi dubbi: è la squadra di Claudio Ranieri a partire con il favore dei pronostici.

Chi affronterà il Parma in semi?

Il Cagliari, dopo un anno di ‘purgatorio’ in Serie B, punta all’immediata risalita. Ma lo stesso tenterà il Venezia passando per quella che era stata l’ultima giornata di campionato di Serie A 2021/22. Un successo dei rossoblù è quotato da Betclic a 1.94, un pareggio a 3.40 ed una vittoria dei lagunari a 3.83. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.96, mentre l’Under 2.5 a 1.76.

Lo scorso ottobre fu clamoroso 1-4 veneto – Il 22 maggio 2022, Cagliari e Venezia disputarono la loro (per ora) ultima partita di Serie A. Si giocò allo ‘Stadio Penzo’ e finì 0-0 con retrocessione dei sardi: i veneti erano già aritmeticamente condannati. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 11.00. Il precedente di quest’anno all’Unipol Domus è stato invece un clamoroso 1-4. Quello stesso risultato è quotato ora da Betclic a 101.00. Molto più probabile è invece considerato un 1-0 degli uomini di Claudio Ranieri, quotato da Betclic a 7.80 (Sisal lo quota a 7.00).

Lapadula e Pohjanpalo protagonisti di tutta una stagione – Nel precedente stagionale tra le due squadre all’Unipol Domus, fu Joel Pohjanpalo a segnare la rete che aprì la rimonta dei lagunari. Un suo gol è quotato da Betclic a 3.25. Il Cagliari ha però in rosa il capocannoniere delle Serie B. Un gol dell’italo-peruviano Gianluca Lapadula è quotato da Betclic a 2.50. I sardi hanno una coppia d’attacco di assoluta affidabilità. Insieme a Lapadula giocherà Leonardo Pavoletti, una cui rete è quotata da Betclic a 3.00.

