Cagliari, taglio del nastro con successo per “La Passeggiata del Gusto”

La manifestazione è organizzata dall’Agenzia regionale per lo sviluppo in Agricoltura Laore Sardegna, con il patrocinio del Comune di Cagliari e in collaborazione con i Consorzi di tutela della Sardegna.

«Ci troviamo qui a presentare un evento importantissimo sia per i consorzi del vino che del cibo – ha affermato l’assessore Satta – sono veramente fiera di rappresentare, in questo contesto, la Regione Sardegna e dare inizio a questa manifestazione in cui sono presenti le maggiori rappresentatività dei nostri vini e del nostro cibo, che è unico sia in Italia che nel mondo. Veniamo dal Vinitaly dove il padiglione più seguito in assoluto è stato quello della regione Sardegna. Ne siamo fieri e ringraziamo la terra dove siamo nati e dove viviamo».

La soddisfazione del sindaco Truzzu