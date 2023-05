Cagliari – Si chiude il sipario sulla stagione della Cagliari Football Academy

CAGLIARI – E’ calato il sipario oggi al Centro di Formazione Federale “Tino Carta” di Oristano, a Sa Rodia, sulla stagione 2022-2023 della Cagliari Football Academy, progetto nato nel 2014 per volontà del Club rossoblù, sviluppato e implementato anno dopo anno in Sardegna e non solo, promuovendo i programmi tecnici condivisi e la visione organica del Cagliari Calcio sotto il profilo sportivo e sociale. La giornata di chiusura è una vera e propria festa. Con il supporto di Energit, Main Sponsor del progetto, e del Comune di Oristano, l’ultimo appuntamento stagionale vedrà coinvolte 35 Società affiliate alla Cagliari Football Academy, impegnate in una giornata di sport e divertimento che si è snodata fino al tardo pomeriggio con le premiazioni finali.

L’evento sarà culmine di una stagione che ha visto giorno dopo giorno non solo il lavoro sul campo ma anche quello a stretto contatto tra i coordinatori e tecnici del Cagliari Calcio e le figure chiave delle affiliate, tutte coordinate dal Responsabile del Settore Giovanile rossoblù e del progetto Academy Bernardo Mereu: “La Football Academy nasce nel 2014 per volontà del presidente Giulini e cresce negli anni fino a diventare il punto di riferimento che è oggi. Sviluppare e rafforzare sempre di più il legame con il territorio è determinante per raggiungere gli obiettivi – spiega Mereu – I valori che perseguiamo nei Centri di Formazione e in ogni campo dove lavoriamo devono portare alla crescita non solo di atleti ma anche e soprattutto di persone valide da un punto di vista morale e di conoscenze, questo può avvenire solo grazie alla condivisione di metodologie tecniche e formative”.

Gli obiettivo della Football Academy sono chiari: consentire ai giovani calciatori della Sardegna e di alcune aree selezionate nella Penisola di crescere ed essere valorizzati al meglio già nella propria società di appartenenza. Essa si snoda attraverso costanti occasioni di confronto tra il suo staff e gli istruttori della società affiliata, costituiti da allenamenti e seminari – tenuti da tecnici ed educatori qualificati – dedicati al corretto sviluppo psico-fisico dell’atleta. Da qui la valenza sia sportiva che sociale. Se da un lato il Cagliari Calcio vuole rappresentare la via privilegiata per i giovani calciatori che aspirano a diventare professionisti, dall’altro intende contribuire alla crescita della maggioranza dei piccoli atleti per i quali lo sport deve rappresentare, prima di tutto, un’importante palestra di vita.

Energit (Gruppo Eneron), Main Sponsor del progetto Academy, è attenta non solo al tessuto sociale del territorio in cui opera, quella generosa Sardegna dove è nata, oltre venti anni fa, ed è cresciuta, ma anche al valore sociale della pratica sportiva, straordinaria leva da azionare per garantire una crescita armoniosa ed equilibrata dei più giovani: “Energit guarda da sempre con costante attenzione a valori come la sostenibilità che sa coniugare con innovazione ed efficienza – commenta il General Manager Marcello Spano – In questo quadro il sostegno dato al progetto Academy rappresenta un tassello di un più ampio mosaico che è la costruzione di quel nuovo modello di sviluppo del territorio nel quale le giovani generazioni saranno sempre di più sicure protagoniste. Basta dare uno sguardo a quel che accade in campo dove decine e decine di bambine e bambini, correndo dietro a un pallone che rotola sull’erba, inseguono sogni e imparano a costruire il loro domani. Essere oggi al loro fianco per Energit è un autentico privilegio”.

Luciano Pirroni