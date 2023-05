Cagliari – I rossoblù si proiettano alla sfida contro il Parma

CAGLIARI – Il primo ostacolo è andato. I rossoblù – con la vittoria per 2 – 1 contro il Venezia (con la doppietta di Lapadula per i sardi e la rete di Pierini per gli ospiti) – sono stati promossi alle semifinali nella griglia dei playoff per la promozione in serie A. La compagine di Ranieri si proietta ora sulla gara contro il Parma – con il calcio d’inizio martedì alle 20.30 – con un match pieno di insidie, ma questa squadra ha dimostrato compattezza e maturità soprattutto nei momenti più difficili. Il cammino è ancora lungo. E il mister Claudio Ranieri, nella conferenza del post partita, lo conferma: “Ora dobbiamo recuperare le energie nervose e lo spirito da battaglia, che sono quelle qualità che ti portano a guardare oltre. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nella seconda frazione abbiamo sofferto. Era impensabile non fosse così”. Nella partita della Unipol Domus contro i ducali sarà fondamentale l’apporto del pubblico di casa: “Ci dà la spinta necessaria ad affrontare le partite. Ora dobbiamo giocarcela – conclude – Il primo gradino è stato fatto, ma ancora non abbiamo realizzato nulla. I nostri tifosi devono essere orgogliosi perché daremo tutto”.

Luciano Pirroni