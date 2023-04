Cagliari – I rossoblù rialzano la testa. Deiola e Zappa per una vittoria da playoff

CAGLIARI – Il Cagliari batte la Ternana alla Unipol Domus e rilancia le quotazioni in chiave playoff. Tre punti che, in questo momento della stagione, hanno un valore specifico fondamentale per la conquista di una posizione di prestigio negli spareggi per la promozione in serie A. Decisive le reti di Deiola e Zappa, inutile il gol del momentaneo pareggio di Partipilo. I rossoblù si rialzano dopo la sconfitta di Parma, riprendendo così la corsa verso le prime posizioni. Il trainer Ranieri schiera la compagine con il 4 – 4 – 2 con Radunovic tra i pali, Zappa, Obert, Dossena e Di Pardo sulla linea difensiva, in mediana Nandez, Makoumbou, Deiola e Lella, il rientrante Pavoletti e Lapadula in attacco. Gli umbri di Lucarelli replicano con un undici che può contare su Bogdan, Palumbo e Partipilo. I padroni di casa partono con il piede sull’acceleratore e sbloccano il match dopo appena quattro giri di lancette: traversone di Nandez che premia l’inserimento di Deiola, che al volo castiga Iannarilli. Al 10′ assist di Lapadula per Nandez, ma il tiro dell’uruguaiano è respinto dalla difesa avversaria. Pochi minuti e arriva la beffa. Coulibaly serve di testa Partipilo, abile a smarcarsi e trafiggere Radunovic. Gli isolani cercano di riprendersi la partita, ma senza successo sino alla fine della prima frazione. Nella ripresa girandola di cambi tra i sardi, con gli innesti di Altare, Barreca, Rog e Luvumbo. Passano pochi minuti. Proprio il neo entrato angolano sfiora il nuovo vantaggio. Al 60′ il raddoppio, con Luvumbo che inventa il cross per Lapadula, assist per Zappa che insacca. Al 70′ Altare va vicino al terzo gol con un colpo di testa. Poi è Dossena a sfiorare il sigillo. All’86’ Radunovic si supera sul tiro di Falletti dalla distanza. Nel post partita esulta Claudio Ranieri: “E’ stata decisiva la forza dei ragazzi. Ci hanno creduto”. Poi rivive il film della partita: “Abbiamo trovato il vantaggio, avremmo potuto raddoppiare, ma preso il gol abbiamo smesso di giocare. Ci siamo quasi fermati. Non comprendo il motivo. Mi sono confrontato anche con la squadra”. Altra musica nella ripresa: “Vero. Abbiamo ripreso il copione dell’incontro, chiudendoci bene e diventando pericolosi. Nello spogliatoio ho solo predicato calma. Sapevo che avremmo cambiato il match”. Così è stato. “Rog? Davvero una bella partita. Peccato averlo avuto a tratti”. Ora la trasferta di Perugia: “Non dobbiamo abbassare la guardia. Venerdì ci sarà da soffrire. Ci giochiamo una stagione in queste partite. Vogliamo la migliore posizione in classifica”.

Luciano Pirroni

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa (dal 23′ st Goldaniga), Obert (dal 1′ st Altare), Dossena, Di Pardo (dal 1′ st Barreca); Nandez, Makoumbou, Deiola, Lella (dal 1′ st Rog); Pavoletti (dal 1′ st Luvumbo), Lapadula. All. Claudio Ranieri

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Bogdan (dal 25′ st Falletti), Mantovani; Ghiringhelli (dal 34′ st Defendi), Coulibaly (dal 1′ st Cassata), Agazzi, Palumbo (dal 25′ st Capanni), Corrado; Partipilo (dal 34′ st Donnarumma), Favilli. All. Cristiano Lucarelli

Arbitro: Federico La Penna (Roma Uno)

Reti: 4′ pt Deiola, 12′ pt Partipilo. Nella ripresa al 15′ Zappa