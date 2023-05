A Cagliari e Sanluri tre giorni dedicati alla pace e ai diritti con EMERGENCY, tra gli ospiti la presidente Rossella Miccio

Tre giornate di informazione, solidarietà e divertimento a Cagliari e a Sanluri Stato con Rossella Miccio (presidente di EMERGENCY) e Mario Spallino (attore del TEATRO DI EMERGENCY) e con Randagiu Sardu, Andrea Andrillo, Walter Pinna, Giuseppe Caddeu, i Pinkemical Sunset, Mamadou Mbengue e i Superanimatori.

La Sardegna si prepara a ospitare una tre giorni dedicata a EMERGENCY con riflessioni sui temi della solidarietà, la cultura della pace, le migrazioni e i diritti umani e momenti di musica e spettacolo: l’evento EMERGENCY Days è in programma a Cagliari e Sanluri Stato tra venerdì 19 e domenica 21 maggio. Tra gli ospiti Rossella Miccio, presidente dell’associazione dal 2017, e Mario Spallino, attore del Teatro di EMERGENCY.

Il programma

Venerdì 19 maggio

Il primo appuntamento sarà a Cagliari, nell’aula 17 della Facoltà di Lettere e Filosofia, in via Is Mirrionis 1, venerdì 19 maggio alle 11: qui Rossella Miccio e i docenti Cinzia Atzeni, Francesco Bachis, Raffaele Cattedra e infine Claudia Ortu dell’Università cagliaritana rifletteranno sulle rotte migratorie del Mediterraneo centrale e l’esperienza della Life Support di Emergency, la nave che l’associazione ha messo in mare da qualche anno per ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale.

Successivamente, il programma cagliaritano prosegue nel pomeriggio. Infatti, alle 17 negli spazi della Mem – Mediateca del Mediterraneo in via Mameli 164 Rossella Miccio presenterà i progetti umanitari di EMERGENCY attraverso le parole di Gino Strada tratte dal libro “Una persona alla volta” (Feltrinelli, 2022). Inoltre, entrambi gli incontri saranno moderati dalla giornalista Francesca Mulas.

Sabato 20 maggio

Sabato 20 maggio ci si sposta a Sanluri Stato negli spazi dell’Agriturismo Su Stai, in zona Podere Valbella. Alle 17 Rossella Miccio dialogherà con la giornalista Alessandra Ghiani e con i volontari e le volontarie del gruppo EMERGENCY Sud Sardegna per raccontare i progetti umanitari e culturali di EMERGENCY e il ruolo del volontariato nell’associazione.

Alle 19.30 ci sarà il concerto per EMERGENCY con gli artisti Randagiu Sardu, Pinkemical Sunset, Walter Pinna, Andrea Andrillo, Giuseppe Caddeu; sarà possibile cenare con lo street food proposto dall’agriturismo.

Domenica 21 maggio

Domenica 21 maggio sarà dedicata ai bambini e alle bambine di tutte le età: i Superanimatori allieteranno la mattinata a partire dalle 11; alle 13 ci sarà il pranzo all’agriturismo (su prenotazione); dalle 15 alle 17 Mamadou Mbengue, scrittore, animatore e mediatore culturale, intratterrà il pubblico con i Giochi dal mondo; per concludere, alle 16 Mario Spallino ci accompagnerà in Sudan attraverso un “Viaggio per toccare un’idea”.

Inoltre, tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

Inoltre, sabato e domenica sarà possibile pranzare insieme ai volontari e alle volontarie di EMERGENCY Sud Sardegna all’agriturismo Su Stai con prenotazione al numero 3480446461. Ci saranno anche banchetti informativi e inoltre sarà attiva una raccolta fondi in sostegno dell’associazione.

