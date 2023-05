Buoni risultati per ABC Motorsport al 12⁰ Slalom Guspini Arbus

L’ABC Motorsport si è ben distinta con i suoi piloti al via nel 12⁰ Slalom Guspini Arbus, in una gara caratterizzata per molti tratti dalla pioggia. Organizzato da Arbus Pro Motor’s ASD . Ottimi piazzamenti e un ritiro forzato, il bilancio del team sardo allo slalom nella Provincia del Medio Campidano.

Secondo posto nelle Autostoriche per Giampietro Pala, che era al via sulla sua Renault 5 GT Turbo in classe HST2-2000 con la vittoria che è sfuggita per un nulla.

Nelle Racing Start, buona la gara di Fabrizio Urrai che ha vinto la classe 1400 ma si è piazzato anche quarto di gruppo RS, piazzandosi davanti ad auto di cilindrata superiore, a bordo della sua Fiat Punto. Nel gruppo N, è arrivato un successo per Gianmichele Cossu in classe 1600 a bordo della sua Peugeot 106, concretizzando una gara solida. Lo stesso Cossu si è piazzato quarto di gruppo, a un passo dal podio. Nel gruppo S, gran gara di Diego Pala a bordo della sua Fiat X1/9 di classe S5. Pala ha vinto la classe di appartenenza. Si è piazzato secondo di gruppo e ha conquistato una validissima top ten assoluta, andando a scrivere il suo nome nei primi dieci, con il nono posto finale. Nel gruppo E1, gara da dimenticare per Alessandro Frogheri che ha dovuto alzare bandiera bianca per problemi tecnici alla sua Citroen Saxo di classe 1600. Nel gruppo E2SH, vittoria per Marco Collu su Fiat 500 seguito da Angelo Ibba su Fiat 126, entrambe al via in classe 1150, anche se c’è da sottolineare la cilindrata 1000 delle due macchine. Nell’assoluta ottima quinta posizione per Marco Collu, mentre Angelo Ibba ha sfiorato la top ten piazzandosi undicesimo, con un birillo che gli è costato qualche posizione.