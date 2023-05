Italia da record nel 2022 per le domande di brevetto pubblicate dall’European Patent Office: l’anno scorso sono state 4.773, 218 in più di quelle del 2021, con una crescita del 5%. Come emerge dall’analisi effettuata da Unioncamere e Dintec, dal 2016 l’aumento delle domande italiane di brevetto europeo è risultato continuo, con una variazione del 33% tra il 2015 e il 2022.

