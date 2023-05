Al Baretto di Porto Ferro si parte con BlueSunset Vibes&Waves e festival dei cantautori

Il tramonto sulla baia di Porto Ferro? Da vivere intensamente al ritmo del Blues. Ma anche dell’indie rock. E pure del cantautorato. L’estate è alle porte, il Baretto ha appena festeggiato i suoi 20 anni, li festeggerà per tutta la stagione e già lancia l’assalto alla programmazione estiva che proprio in vista della ricorrenza sarà ancora più ricca rispetto al passato. L’estate appunto. La stagione del mare e del sole. Delle serate sulla spiaggia. E dei “suoi” festival, riconfermati appuntamenti segnati in rosso sul calendario dal forte respiro isolano, nazionale e internazionale con attento e affezionato sguardo rivolto ai giovani sardi.

Sono tre, i festival che si scrivono, vivono, raccontano e ascoltano rivolti al mare della baia e del suo mare. Il BlueSunset, festival blues giunto alla sua 7^ edizione; il festival Vibes & Waves, arrivato alla 6^ edizione e dedicato alle espressioni più interessanti del rock indipendente; il festival dei cantautori, ultimo arrivato in casa Baretto che quest’anno solleverà il sipario sulla sua 2^ edizione.

Il BlueSunset festival comincerà il prossimo 24 giugno e si concluderà il 9 settembre: 12 appuntamenti totali, uno a settimana per l’intera estate. Sul palco artisti come il cantante e chitarrista berlinese Stef Rosen, Betta e Luti (lei improvvisatrice e esploratrice della voce di Montegranaro, lui livornese cresciuto a rock & Blues già parte del progetto Playing for Change) oltre al gradito ed acclamato ritorno della straordinaria voce made in America di Lakeetra Knowles. Il Festival Vibes & Waves inizierà il primo giorno di luglio per poi concludersi il 25 agosto: in calendario ci sono 7 appuntamenti fra cui quelli con gli attesissimi Gringo Starr da Atlanta (Usa) e Lo Straniero: progetto di grande impatto e interesse che vanta collaborazioni importanti e ha calcato palchi prestigiosi, lo scorso luglio fuori con “Falli a pezzi” per La Tempesta.

l festival dei cantautori è nato quasi per caso fra un’alba e un tramonto a Porto Ferro. Inoltre, si divide in due parti. Il mercoledì da cantautori (tutti i mercoledì di luglio), mentre il venerdì da cantautori (tutti i venerdì di settembre). Quest’anno si prevedono 9 appuntamenti. Start il 5 luglio, the end il 29 settembre. Fra i cantautori di Sardegna e d’Italia chiamati ad esibirsi anche l’energia del rocker cagliaritano Joe Perrino, l’autoralità di Andrea Andrillo, il giovane talento sassarese Bandito e Vanessa Bissiri, cantautrice empatica che dopo 15 anni trascorsi a Barcellona ha scelto di tornare a casa. Una delle serate sarà dedicata ai vincitori dell’Aru Contest, evento griffato Claudia Aru dello scorso anno

Danilo Cappai, operatore socioculturale e anima del Baretto:

“Abbiamo passato l’autunno e parte dell’inverno ad ascoltare e ragionare. Poi abbiamo cominciato a programmare e in primavera, mentre il Baretto ha ricominciato a vivere a pieno ritmo siamo pronti a ridare linfa e ritmo all’estate sulla baia di Porto Ferro. Artisti locali, nazionali e internazionali si alterneranno sul palco per un’estate ad alto tasso di programmazione e divertimento“.

