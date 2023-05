Baressa “in verde” per la giornata ecologica

Domenica 4 giugno a Baressa la giornata ecologica “baressese” organizzata dalla Pro loco “Sa Mendua” col patrocinio dell’amministrazione comunale.

I cittadini in campo, per una giornata, per rendere il paese e il territorio più accogliente e vivibile. Ma per una giornata la popolazione, oltre a diventare paladina dell’ambiente, riscoprirà anche il piacere di stare insieme e socializzare.