Badminton, lo sport della parità di genere.

Ecco perché la squadra di Maracalagonis in corsa per lo scudetto di badminton è un esempio per tutta la Sardegna. Dietro lo sponsor Matex-Primaidea la scelta di sostenere una disciplina in cui giocatrici e giocatori contribuiscono in egual modo ai risultati della partita

CAGLIARI – Parità di genere e sport. Se ne parla tanto eppure non è una questione così scontata. Soprattutto perché si entra in un campo, quello sportivo appunto, in cui da tempo si registrano sempre più casi di discriminazione nei confronti delle atlete. Essere donna, insomma, è complicato anche quando i riflettori della notorietà sportiva sono accesi. Una delle poche eccezioni nel mondo sportivo è rappresentato dal Badminton, impropriamente definito sport minore. Oltre ad essere una delle discipline più praticate in Oriente, è anche una disciplina olimpica molto seguita nei giochi. Lo dimostrano, infatti, le presenze del pubblico negli spalti. Per questa ragione bisogna guardare con molta attenzione a ciò che sta accadendo in Sardegna. La Matex –Marabadminton è, a tal proposito, per la terza volta di seguito nelle Final Four del campionato nazionale a squadre in corsa per il titolo italiano. L’appuntamento è per il 13 e 14 maggio nell’impianto sportivo di casa, proprio a Maracalagonis.

Nessuna distinzione di genere

Il Badminton è, infatti, l’unica disciplina sportiva in cui il titolo nazionale è assegnato a squadre composte da uomini e donne, senza distinzione di sorta. Un modello anche dal punto di vista sociale, una pratica sportiva che fa della parità tra i generi un elemento peculiare e anche vincente. A sponsorizzare la squadra, attraverso la propria web tv, Matex, è la società Primaidea di Cagliari, azienda leader della comunicazione, che ha voluto investire proprio su uno sport che si pratica fin da piccoli nelle scuole italiane senza distinzioni di sorta. “In questi anni – ha sottolineato Mondino Schiavone, amministratore unico di Primaidea – abbiamo avuto molte richieste di sponsorizzazione in campo sportivo. Tra queste abbiamo però accettato con piacere quella che rispettava per regole il principio della parità di genere. A differenza di molti altri sport, le squadre di badminton sono miste, il che significa che uomini e donne competono insieme. Questo rende l’esperienza di gioco più equa per tutti i partecipanti”.

advertisement

“Siamo entusiasti – ha continuato l’amministratore di Primaidea – di vedere la MATEX Marabadminton competere per la vittoria finale. La squadra ha dimostrato di essere molto competitiva in questa stagione, e siamo sicuri che darà il massimo durante la fase finale. Per la società Primaidea è una fonte di orgoglio supportare uno sport in cui le giocatrici e i giocatori contribuiscono in egual modo ai risultati della partita. Ecco perché la squadra di Maracalagonis rappresenta un esempio per tutta la Sardegna”. Si inizia sabato 13 maggio alle ore 15 per la semifinale contro la RA System BC, team di Milano.

Per altre notizie di sport clicca qui.