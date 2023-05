Avvio tirocini progetto “Verso il Lavoro”

Con il progetto “Verso il lavoro” inclusione e opportunità per le persone con Sindrome di Down. I primi 3 tirocini partiranno da lunedì 15 maggio con Alessio Melis, Lorenzo Puliga e Martina Achenza

Entra nel vivo il progetto “Verso il lavoro” dell’AIPD di Oristano. Il nuovo progetto è finalizzato soprattutto all’inclusione e all’ingresso nel mondo del lavoro delle persone con Sindrome di Down.

Dopo una prima fase di valutazione incentrata sulle competenze e le attitudini delle 8 persone impegnate in questo percorso di avvicinamento al lavoro (da parte dell’equipe multidisciplinare formata da educatori dell’ AIPD Oristano e i formatori dello IAL Sardegna) partiranno i primi tirocini di inclusione partiranno lunedì 15 maggio i primi 3 tirocini. Vedranno inoltre coinvolte le seguenti persone:

• Alessio Melis presso l’Hotel Mistral2 di Oristano

Lorenzo Puliga presso il Market Frongia “Vicino a te” di Cabras

Martina Achenza presso il Museo Civico Archeologico “Giovanni Marongiu” di Cabras

In accordo con l’ASPAL, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, si promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone nel mondo del lavoro attraverso il servizio di collocamento mirato. Quest’ultimo strumento importantissimo per un pieno raggiungimento di una vita indipendente.

