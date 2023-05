AteneiKa 2023, 11 giorni di sport e musica al CUS Cagliari

11 giorni di sport e musica, oltre 1500 sportivi, più 30 artisti, e anche 150 volontari. Sono questi i numeri del decennale di “AteneiKa – Sport, Music & You” in programma dall’1 al 11 giugno 2023 presso il CUS Cagliari – Cittadella Sportiva “Sa Duchessa” – in via Is Mirrionis 3 a Cagliari. La manifestazione è stata presentata ieri mattina nella Sala Consiglio in Rettorato.

Il festival

Ricca la line-up degli artisti che saliranno sui palchi di AteneiKa. A partire da One Hour Party (1 giugno); Speranza, Praci, Enonomey (2 giugno). Poi Music is My Boyfriend, Luv!, Immanuel Casto e Romina Falconi (3 giugno); Meg, Bluem (4 giugno). E ancora Peter White, Ginevra (5 giugno); Nesli, Cmqmartina (6 giugno). Inoltre Lo Stato Sociale, Samia (7 giugno); Big Mama, La Niña, Queen of Saba (8 giugno). E infine La Sad, 43.Nove (9 giugno); Champions League e il party Radiolina 90/2000 (10 giugno). L’11 giugno salirà sul palco una special guest: il nome verrà annunciato nei prossimi giorni sui social del festival.

Sul CFadda stage, novità di questa edizione, spazio ai giovani talenti musicali sardi. In particolare a The Shot (2 giugno), Giulia Leone (4 giugno). E poi Marta Money (5 giugno), Taid (6 giugno).

I giochi universitari

Saranno oltre 1500 le studentesse e gli studenti, il personale e i docenti dell’ateneo cagliaritano che scenderanno in campo per difendere i colori delle sei facoltà: Biologia e Farmacia; Ingegneria e Architettura; Medicina e Chirurgia; Scienze. E anche Scienze Economiche Giuridiche Politiche; Studi Umanistici. Tutti in campo per sfidarsi nei 14 sport di questa edizione: Atletica, Badminton, Basket 3 vs 3. E anche Calcio a 5, Calcio balilla, Calcio tennis, Dodgeball, E-sport – FIFA 23. Poi anche Scacchi, Scherma, Tennis, Tennistavolo, Touchtennis, Volley. Aperta la caccia al Medagliere vinto nella scorsa edizione dalla facoltà di Scienze Economiche Giuridiche Politiche.