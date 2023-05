Assemini il 28 e 29 maggio sarà una delle città chiamate ad eleggere il nuovo sindaco e consiglio comunale

Tre i candidati alla poltrona di primo cittadino. Tra loro l’ex sindaco Mario Puddu.

Dopo l’esperienza con il Movimento 5 Stelle, l’ex sindaco di Assemini si candida con una lista civica, supportato da altri partiti dell’area centrista.

Dovrà vedersela con Niside Muscas, candidata del centrodestra, e con Diego Corrias, candidato dallo strano ma ormai consueto binomio Pd-M5S.

Il programma della squadra di Mario Puddu, abbraccia tutte le esigenze di Assemini.

I punti programmatici infatti sono molto chiari, e mirano ad azioni concrete e risolutive.

Politica e demagogia pare non facciano parte del lessico del candidato alla poltrona di primo cittadino.

Sicurezza e accessibilità è un punto molto importante. In passato e nel presente, determinate situazioni hanno reso Assemini tristemente famosa.

Urge, secondo Puddu, sistemare manto stradale e pavimentazione di alcune zone nevralgiche della cittadina.

Sarà fondamentale anche monitorare e tenere pulite e in ordine, le strade e alcuni punti focali, dove la vegetazione cresce in maniera rigogliosa, ostacolando importanti vie di “sfogo” e di percorrenza.

Sarà necessario abbattere ed adeguare alcune barriere architettoniche.

Altro argomento molto interessante è quello relativo agli orti urbani ed il verde pubblico, il vero e proprio polmone della città.

Per ciò che concerne i servizi e le imprese, sono previste una serie di iniziative, volte allo sviluppo della cittadina.

Verranno messi al centro i cittadini che fanno impresa e coloro che intendono affacciarsi a questo mondo.

Il comune adotterà delle misure che possano non lasciare solo chi oggi, tra mille difficoltà, possiede o intende avviare un’attività produttiva.

Queste infatti sono il vero cuore pulsante di Assemini. Coloro in grado di portare lavoro e benessere alla cittadina campidanese.

Assemini: Salute, Sport e Ambiente

Un altro punto focale è quello riservato alla cura e la salute del cittadino.

Potenziamento delle strutture sanitarie esistenti e istituzione di nuove figure dedite al benessere del cittadino.

L’idea è quella di non lasciare nessuno indietro, e senza un sussidio sanitario adeguato.

Lo Sport ed il tempo libero, sono un altro argomento del programma.

Realizzazione del palazzetto dello sport, e di un parco corredato di attrezzi, che consentano a tutti di poter far sport gratuitamente.

Le discipline sportive, sono infatti un viatico fondamentale, non solo per il benessere fisico, ma rappresentano in diversi casi, una “via di fuga” dalla strada e dalla noia che porta spesso a cadere in errori, magari evitabili tramite l’aggregazione sociale. Un’altra caratteristica molto importante che lo sport ci regala e mette a disposizione.

Ultimo, ma non meno importante, punto programmatico è denominato: Ecosistema ed energia.

Viene messa in risalto l’importanza dell’ambiente e di tutto ciò che ci circonda.

Previste una serie di iniziative di educazione ambientale, sia nelle scuole che per le famiglie.

Due delle cellule più importanti della società, da cui parte l’educazione ambientale e non solo. I motori di quel senso civico, che si è un po’ smarrito, ma che la squadra capitanata da Mario Puddu, vuole assolutamente rilanciare, per creare e poter vivere una Assemini più sostenibile e pulita.

Clicca sul link sottostante per scaricare e leggere il programma completo (all’interno di esso anche la lista dei candidati):

Programma di Mario Puddu