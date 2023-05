Aspettando la Coppa Gentleman Auto Storiche.

Oggi, domani e domenica, 60 auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo in sfilata tra Tortolì, Loceri e Jerzu.

Cagliari, Tortolì e Loceri, 19 maggio 2023 – Il 19, 20 e 21 maggio 2023, nelle Province di Cagliari e Ogliastra si rinnova l’appuntamento con le Auto Storiche “Coppa Gentlemen Sardi”. Sarà la 16^ volta dopo 101 anni dalla prima ed unica edizione che ebbe luogo a Cagliari nel lontano 25 maggio del 1922.

Oggi la manifestazione è inclusa nel calendario nazionale A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano). A partire dall’ edizione del 2022, è inoltre inserita fra i 15 eventi di “ASI Circuito tricolore”, con l’alto patrocinio dei Ministeri del Turismo, quello della Cultura e quello delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e dell’A.N.C.I. Il suo circuito favorisce un processo di promozione del territorio confermando un riconoscimento che dura da 15 anni a

Dal 2007 ad oggi numerosi equipaggi sono venuti dalla penisola, apprezzando la formula proposta. Anche per questa edizione è prevista la presenza delle vetture storiche della Polizia di Stato, provenienti dall’ Autocentro di Cagliari e di Padova, e quella dei Carabinieri provenienti dal Comando di Roma.

Programma edizione 2023

Il programma di questa edizione si articola su tre giornate. Dopo l’avvio di oggi 19 maggio a Tortolì, nella centralissima Via Monsignor Virgilio, si prosegue domani alle 9.30 a Loceri con un tour tra le strade antiche del paese ogliastrino. Gli equipaggi sosteranno nella Via Roma di Loceri. Da qui infatti le auto ripartiranno dopo circa tre ore, per poi partire lungo il percorso cronometrato che li porterà verso le vette dei Tacchi di Jerzu. La carovana delle auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo si dirigeranno domenica 21 maggio verso Cagliari.

Le parole del sindaco di Loceri Gianfranco Lecca

“Siamo molto entusiasti di questa manifestazione che è in grado di portare bellezza e storia nel nostro paese .” Queste le parole del primo cittadino Gianfranco Lecca. “ Si tratta di un momento di festa. Conferma le possibilità dei nostri centri storici di essere ammirati e capiti. Possiamo continuare a contribuire fattivamente alla crescita del tessuto turistico dei paesi delle aree interne”.

La storia

Nella sua prima edizione la manifestazione venne allora organizzata dalle riviste “La propaganda sportiva e turistica” ed “Auto Italiana”. Vide il patrocinio dell’Automobil Club di Torino, era il 25 maggio 1922. Pensata per il cronometro, era denominata “Corsa Gentlemen Sardi”.

L’invito era allora rivolto a piloti gentlemen sardi, nati o residenti in Sardegna. Erano previste quattro categorie di vetture: sino a 1.300, da 1.301 a 2.000, da 2.001 a 3.000 ed oltre 3.000 cmc. Nella divulgazione del regolamento erano elencate con dovizia di particolari tutte le regole, ed in particolare che “il numero di gara dovrà essere dipinto a cura dei concorrenti sul radiatore e su entrambi i lati del cofano, con cifre bianche su fondo scuro“. Particolare curioso: i due componenti dell’equipaggio che non dovevano scambiarsi di posto, dovevano pesare complessivamente non meno di 120 chili, altrimenti erano costretti ad appesantirsi con zavorra piombata. Alla fine della gara vinse Ceccherini su Fiat 501.

Le parole del Presidente dell’Associazione Autonomo d’epoca Sardegna Alessandro Casciu

“C’è un filo rosso che lega la Sardegna ai motori” dice il presidente dell’Associazione Automoto d’epoca Sardegna Alessandro Casciu. “La nostra isola è con merito diventata il territorio ideale per la Coppa Gentleman. Ci sembra quindi naturale continuare a tenere alta la partecipazione del pubblico”.

