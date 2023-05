ASL GALLURA | Tumore al polmone, attività di supporto per pazienti e caregiver

Tumore al polmone: il 22 maggio a Olbia un’attività formativa per pazienti e caregiver. Organizza l’associazione Walce, che collabora da anni con l’Oncologia Medica della Asl Gallura

Olbia, 20 maggio 2023 – Le terapie a bersaglio molecolare e l’immunoterapia saranno oggetto dell’attività formativa e informativa promossa a livello nazionale dall’associazione Walce (Women against lung cancer in Europe). L’iniziativa itinerante si svolgerà lunedì 22 maggio a Olbia, presso l’hotel Double Tree by Hilton, in via Isarco 5/7. La Struttura Complessa di Oncologia Medica della Asl Gallura ha già selezionato dieci pazienti per gruppo, lungo-sopravviventi, in cura negli ambulatori dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Altri utenti potranno comunque iscriversi telefonando al numero 011 9026980.

Il programma

L’appuntamento sarà introdotto dal Direttore della Struttura Complessa di Oncologia della Asl Gallura, Salvatore Ortu. Le sessioni sono due. Al mattino, dalle 9.30 alle 12.30, si parlerà di targeted therapy con gli oncologi Claudio Sini e Gianfranco Bardino. Interrverranno anche il radioterapista Francesco Preziosi, la nutrizionista Tiziana Masia, la psico-oncologa Maria Vittoria Pacchiana e i referenti dell’associazione Walce. Il pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, la platea degli specialisti sarà ulteriormente allargata. Ci interverrà infatti l’endocrinologa Maria Antonietta Sanna, per ampliare il bagaglio informativo e la conoscenza sull’immunoterapia.

La Struttura Complessa di Oncologia Medica della Asl Gallura

La Struttura Complessa di Oncologia Medica della Asl Gallura si occupa da diversi anni delle terapie personalizzate a bersaglio molecolare. Grazie al progetto Epropa coordinato dall’Oncologia Polmonare di Orbassano, aderisce alle linee guida nazionali ed internazionali nei pazienti con tumore del polmone in stadio avanzato. Offre infatti una caratterizzazione molecolare ampia con metodiche di sequenziamento genetico (NGS) che hanno consentito un incremento significativo della sopravvivenza, della qualità della vita e una notevole riduzione dei costi. Un altro punto fermo dell’Unità Operativa gallurese è la collaborazione con l’associazione Walce. La mission dell’associazione è la diffusione di informazioni scientificamente valide e la realizzazione di programmi di supporto per pazienti e caregiver. L’associazione è impegnata anche nella prevenzione primaria, con progetti per le diverse fasce di età, e in campagne di sensibilizzazione.

