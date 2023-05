“La disponibilità di infrastrutture flessibili è fondamentale, è importante avere un polo logistico accessibile: è il primo porto che si incontra dal Canale di Suez”. Così Gianni Vittorio Armani, Ad di Iren, risponde all’Italpress in merito all’impianto da 1,5 miliardi capace di gestire almeno 12 miliardi di metri cubi di gas l’anno, che Iren e Sorgenia hanno progettato e per cui manca solo il via libera del Governo, che però vari esecutivi hanno finora rinviato.

