Appuntamento domani a Platamona con l’incontro politico ‘Ultima spiaggia’, promosso da Europa verde.

Europa verde promuove per domani, venerdì 26 maggio, l’evento ‘Ultima spiaggia’; storie di idee di un presente che richiede coraggio e responsabilità, per un futuro che non ha più tempo‘. L’incontro, che si svolgerà nel centro commerciale Riviera di Sorso a Platamona (SS), è un dibattito ospitato in un luogo iconico; sulle tematiche della sostenibilità economica ed ecologica del territorio del nord ovest; sui bisogni e sulle soluzioni possibili per garantire nuove prospettive e maggior vivibilità.

L’evento avrà inizio alle 19 con un talk condotto da Stefano e Michele Manca (Pino & gli Anticorpi) dove interverranno Antonello Zicconi, Alessandra Casu docente di urbanistica e prorettrice dell’Università di Sassari, Chiara Rosnati presidente della cooperativa Ecotoni, Andrea Motroni funzionario dell’Arpas Sardegna e Antonio Piu consigliere regionale. L’evento da avvio alle iniziative programmatiche in vista degli appuntamenti elettorali del 2024.

Per questa iniziativa è stato scelto il centro commerciale Riviera di Sorso perché è stato simbolo di benessere e vitalità negli anni ’80 e ’90 e oggi è icona di abbandono; ed è il luogo ideale per guardare come eravamo e come siamo diventati.

advertisement

“Abbiamo scelto un luogo fuori dal comune di Sassari perché vogliamo portare i cittadini a guardare la città da un’altra visuale; e immaginarla nel prossimo futuro con una nuova visione quella del territorio“; aveva detto Antonio Piu, consigliere regionale di Europa verde presentando l’iniziativa in conferenza stampa lunedì scorso.

L’incontro di domani sarà anche l’occasione per rivivere quel luogo e dopo il dibattito seguirà una lunga serata di intrattenimento, con lo spettacolo comico di Pino e gli Anticorpi che regaleranno al pubblico alcuni dei loro amati personaggi. Prevista anche anche l’animazione per i più piccoli, in collaborazione con Il Mondo delle Feste. Sarà possibile mangiare e bere in compagnia mentre si esibiranno sul palco i ragazzi del progetto “Un Bullo da Palcoscenico“; accompagnati da musica e intrattenimento fino a tarda sera.

Per altre notizie clicca qui